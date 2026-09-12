Retroscena sulle ultime ore di mercato: il Milan ha fatto un tentativo per Scalvini

Dieci anni di carcere per Ilyas Kherbouch. È questa la decisione del tribunale correzionale di Parigi nei confronti del ventunenne condannato come mandante della rapina subita da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante nel luglio del 2023. Lo confermano 'L'Équipe' e l'agenzia di stampa 'Ansa' .

Rapina Donnarumma, le richieste della procura per i tre imputati

La ricostruzione del colpo

I danni fisici e mentali della coppia