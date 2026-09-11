Continuano ad arrivare dei dettagli sconvolgenti dal tribunale di Parigi sul brutale assalto subito nel 2023 da Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, e dalla compagna Alessia Elefante nella loro abitazione in Francia. Come riportato dal Daily Mail, il dibattimento giudiziario si sta concentrando sulla testimonianza della donna, aggredita fisicamente in stato di gravidanza durante quella che gli inquirenti hanno ricostruito come una vera e propria notte da incubo.

Ex Milan, la notte da incubo di Donnarumma

"Pensavano che stessi mentendo. Mi hanno tirato per i capelli e uno di loro mi ha colpita alle cosce. Ho detto che ero incinta, ma hanno continuato".

I malviventi si sono introdotti nell'appartamento entrando dal tetto fino al balcone per poi sorprendere la coppia durante il sonno. Svegliata all'improvviso da urla e forti minacce, la compagnia del portiere italiano ha consegnato immediatamente un orologio, vari gioielli e 2000 in contanti. L'escalation però si è verificata quando i rapinatori hanno preteso la combinazione della cassaforte che la donna non conosceva:

La banda alla fine è fuggita con un grande bottino, compreso di borse da collezione, orologi e chiavi di due vetture. Gli avvocati della famiglia hanno poi sottolineato come entrambi portano ancora i segni di un profondo trauma. Il processo in corso nella capitale francese sta delineando le responsabilità dell'intera organizzazione criminale.