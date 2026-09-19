Inizio piuttosto in salita per Goncalo Ramos: un gol e poca incisività. Ecco l'analisi tattica
La solitudine dei vari numeri 9 ha accompagnato diversi attaccanti dall'addio al Milan di Pippo Inzaghi, togliendo ovviamente la parentesi Olivier Giroud. L'attuale attaccante a disposizione di Amorim, Goncalo Ramos, non ha iniziato la sua avventura a Milano nel migliore dei modi, anzi, quello che si è visto nelle prime giornate è stato poco entusiasmante.
Milan, Goncalo Ramos troppo solo?Alla vigilia di Milan-Lecce, l'attaccante portoghese conta solamente un gol, quello segnato contro il Venezia alla prima giornata, su 5 presenze totali tra campionato ed Europa League. Analizzando i numeri del 2026, però, le statistiche rimangono comunque troppo povere: 5 gol totali tra PSG e Portogallo.
Come riferito dal Corriere dello Sport, in 4 partite giocate con i rossoneri, il portoghese ha toccato circa 195 palloni, di cui 24 nell'area avversaria, con circa 17 tiri totali, di cui solo 4 tra i pali della porta. Tra i vari attaccanti di Serie A, il portoghese è quello che partecipa di più alla manovra, distanziando di molto Kolo Muani (153), Malen (144) ed Esposito (130).
Nonostante ciò, però, Ramos è anche quello che ha tirato meno in porta, pur avendo giocato molto di più dei suoi colleghi di reparto. Ancora è troppo presto per giudicare in negativo, ma una idea ce la si può fare.
La questione cambiA non aiutare il portoghese nel suo impatto in rossonero, oltre ad una condizione atletica che non è al top ( a causa del rientro tardivo dalle vacanze dopo il Mondiale), è il gioco espresso dalla formazione. Il centravanti, infatti, molte volte è lasciato troppo solo, costretto a giocare duramente con i difensori avversari spesso spalle alla porta.
Non è facile, infatti, costruire una vera e propria intesa vincente se dopo ogni partita, la coppia di trequartisti alle sue spalle viene cambiata: all'esordio in casa contro il Venezia c'erano Cisse e Loftus-Cheek, successivamente rimpiazzati da Saelemaekers e Rabiot, per poi essere sostituiti nuovamente da Cisse e Rabiot contro la Roma.
In europa contro il Benfica, invece, si è vista la coppia formata da Cisse e Hutchinson, poi sostituiti da Saelemaekers e Pulisic. Uno scambio continuo di pedine che, a lungo andare, non aiuterà di certo il portoghese. Contro il Lecce però, Goncao Ramos spera di non soffrire più: alle sue spalle ci sarà Christian Pulisic.
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