La solitudine dei vari numeri 9 ha accompagnato diversi attaccanti dall'addio al Milan di Pippo Inzaghi, togliendo ovviamente la parentesi Olivier Giroud. L'attuale attaccante a disposizione di Amorim, Goncalo Ramos, non ha iniziato la sua avventura a Milano nel migliore dei modi, anzi, quello che si è visto nelle prime giornate è stato poco entusiasmante.

Milan, Goncalo Ramos troppo solo?

Alla vigilia di, l'attaccante portoghese conta solamente un gol, quello segnato contro il Venezia alla prima giornata, su 5 presenze totali tra campionato ed Europa League. Analizzando i numeri del 2026, però, le statistiche rimangono comunque troppo povere:

Come riferito dal Corriere dello Sport, in 4 partite giocate con i rossoneri, il portoghese ha toccato circa 195 palloni, di cui 24 nell'area avversaria, con circa 17 tiri totali, di cui solo 4 tra i pali della porta. Tra i vari attaccanti di Serie A, il portoghese è quello che partecipa di più alla manovra, distanziando di molto Kolo Muani (153), Malen (144) ed Esposito (130).

Nonostante ciò, però, Ramos è anche quello che ha tirato meno in porta, pur avendo giocato molto di più dei suoi colleghi di reparto. Ancora è troppo presto per giudicare in negativo, ma una idea ce la si può fare.

La questione cambi

A non aiutare il portoghese nel suo impatto in rossonero, oltre ad una condizione atletica che non è al top ( a causa del rientro tardivo dalle vacanze dopo il Mondiale), è il gioco espresso dalla formazione. Il centravanti, infatti, molte volte è lasciato troppo solo, costretto a giocare duramente con i difensori avversari spesso spalle alla porta.

Non è facile, infatti, costruire una vera e propria intesa vincente se dopo ogni partita, la coppia di trequartisti alle sue spalle viene cambiata: all'esordio in casa contro il Venezia c'erano Cisse e Loftus-Cheek, successivamente rimpiazzati da Saelemaekers e Rabiot, per poi essere sostituiti nuovamente da Cisse e Rabiot contro la Roma.

In europa contro il Benfica, invece, si è vista la coppia formata da Cisse e Hutchinson, poi sostituiti da Saelemaekers e Pulisic. Uno scambio continuo di pedine che, a lungo andare, non aiuterà di certo il portoghese. Contro il Lecce però, Goncao Ramos spera di non soffrire più: alle sue spalle ci sarà Christian Pulisic.