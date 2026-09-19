Una giornata molto speciale quella di ieri per Christian Pulisic. Il calciatore americano ha spento ben 28 candeline e, come regalo, ha ricevuto una maglia da titolare, ritrovata. Lo statunitense, infatti, è nel pieno della sua maturità calcistica e, dopo mesi difficili, vuole riprendere nelle mani il suo Milan.

Milan, la svolta Pulisic

Dopo i primi tre match passati in panchina, arrabbiato di aver avuto zero minuti, nelle ultime due gare la musica è cambiata: contro, l'americano è entrato all'intervallo, giocando un solo tempo. Contro i biancocelesti di Gattuso, come riferito da Tuttosport, il giovane ha servito un assist per il primo col di Diego Moreira.

Contro i portoghesi di Marco Silva non ha segnato, ma è stato uno dei pochi a salvarsi dall'estrema serata negativa: l'americano, infatti, si è reso più volte molto pericoloso, costringendo Trubin ad effettuare un salvataggio clamoroso nel finale della gara.

Domani sera, contro il Lecce a San Siro, dovrebbe partire dal primo minuto. Una gara molto delicata, sia per il Milan che vuole chiudere al meglio prima della sosta Nazionali, sia per Pulisic stesso. La prima parte del 2026, infatti, per l'americano è stata stregata.

Zero gol segnati e molti infortuni: l'ultima rete, infatti, risale al 28 dicembre 2025 in occasione di Milan-Verona. Anche al Mondiale il suo rendimento è stato molto opaco, chiudendo la competizione con i tifosi molto arrabbiati a causa del suo rendimento deludente.

La ciliegina sulla torta, però, è arrivata contro il Belgio, sancendo l'uscita degli USA dal Mondiale. Ma non è tutto, l'americano è proprio in quel match che rimediò la microfrattura con edema osseo a tibia e perone della gamba destra. Infortunio che, indubbiamente, ha condizionato la sua preparazione estiva.