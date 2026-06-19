Christian Pulisic salta la sfida tra Stati Uniti e Australia, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. L’infortunio al polpaccio sinistro rimediato durante il match d'esordio ha costretto l’attaccante del Milan a dare forfait. Lo statunitense era stato sostituito al 45’ minuto della gara contro il Paraguay e in settimana non ha preso parte alle sessioni di allenamento con i compagni. Nonostante l'auspicio di un recupero immediato del calciatore, lo staff medico ha optato per la linea della prudenza.

Pulisic out, le parole di Pochettino

“Christian Pulisic non è a disposizione: oggi si è allenato e le sensazioni erano buone. Penso che il prima possibile possa nuovamente essere a disposizione e pronto per essere convocato di nuovo. Voleva esserci oggi, ma è troppo presto”.

Le parole di Ibrahimovic sull'assenza di Pulisic

"Non c’è motivo di rischiarlo. Se pensi di andare più in fondo possibile nel torneo hai bisogno di utilizzare tutti i giocatori. Se hai qualche problema è meglio rischiare nella prima partita: hai preso i tre punti nella gara d’apertura e oggi non è disponibile. Ma probabilmente tornerà per la prossima partita. Se oggi vincono sono qualificati e possono tenere”

Milan, quale futuro per Pulisic?