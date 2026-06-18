Il Milan sceglie Amorim senza avere dirigenti, ma spunta un clamoroso controsenso sul modulo e la difesa a tre. Tutti i dettagli nella nostra analisi
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Un periodo davvero difficile per il Milan: i rossoneri stanno ancora cercando di costruire i primi pilastri per far partire il nuovo progetto di Gerry Cardinale, ma il tempo è sempre meno, visto che il mercato inizia il prossimo 29 giugno e il Diavolo non ha ancora nessuno in dirigenza. Markus Krösche non sarà l'head of football del club e ora inizierà un nuovo casting per trovare i profili giusti. La società, però, ha già deciso quale sarà il nuovo allenatore del Milan a partire dalla stagione 2026-27: Ruben Amorim avrà l'arduo compito di far risalire i risultati dopo due annate terminate con il Diavolo fuori dalla Champions League. Un allenatore scelto senza nessun dirigente presente.
Il retroscena sulla panchina del Milan: il paradosso della difesa a treLa cronaca di queste ultime settimane del Milan scricchiola da tutti i punti di vista: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri sono trapelate le notizie secondo cui Cardinale e Ibrahimovic volessero puntare su un allenatore moderno, con un gioco offensivo, nelle stile di Fabregas e che non utilizzasse più la difesa a tre, che non aveva pagato con Allegri. Chiariamo subito, Amorim gioca effettivamente un calcio molto più moderno rispetto a quello del tecnico livornese, ma lo fa sfruttando il 3-4-3 o il 3-4-2-1, stesso discorso valeva per Glasner, altro candidato per la panchina rossonera. Un altro controsenso in questa ricerca che fa acqua da tutte le parti.
Il modulo di Amorim contro il 4-3-3 delle giovanili rossonereIl 4-3-3 era uno dei pochi proclami con un minimo di senso per quanto riguarda anche le giovanili:
- Questo perché il Milan Primavera e il Milan Futuro giocano con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2.
- Sappiamo quanto sia importante per la crescita dei giovani giocare un modulo che poi troveranno anche in prima squadra.
- E invece con Amorim ci sarà ancora questa disparità. Alla faccia della visione e della programmazione.
Fiducia ad Amorim, ma le promesse societarie sono state traditeNulla contro Amorim che dovrà avere massima fiducia e tempo per riuscire a plasmare piano piano il suo Milan ideale: il portoghese deve ancora arrivare e decidere cosa fare anche sul mercato. Il punto, però, è che il Diavolo aveva promesso una rivoluzione importante, ma non sta, per ora, rispettando quasi nulla della visione iniziale. Poi sarà il campo a dare i giudizi finali.
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