Un periodo davvero difficile per il Milan: i rossoneri stanno ancora cercando di costruire i primi pilastri per far partire il nuovo progetto di Gerry Cardinale, ma il tempo è sempre meno, visto che il mercato inizia il prossimo 29 giugno e il Diavolo non ha ancora nessuno in dirigenza. Markus Krösche non sarà l'head of football del club e ora inizierà un nuovo casting per trovare i profili giusti. La società, però, ha già deciso quale sarà il nuovo allenatore del Milan a partire dalla stagione 2026-27: Ruben Amorim avrà l'arduo compito di far risalire i risultati dopo due annate terminate con il Diavolo fuori dalla Champions League. Un allenatore scelto senza nessun dirigente presente.

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Il retroscena sulla panchina del Milan: il paradosso della difesa a tre

Il modulo di Amorim contro il 4-3-3 delle giovanili rossonere

Questo perché il Milan Primavera e il Milan Futuro giocano con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2.

e il giocano con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2. Sappiamo quanto sia importante per la crescita dei giovani giocare un modulo che poi troveranno anche in prima squadra.

E invece con Amorim ci sarà ancora questa disparità. Alla faccia della visione e della programmazione.

Fiducia ad Amorim, ma le promesse societarie sono state tradite

La cronaca di queste ultime settimane del Milan scricchiola da tutti i punti di vista: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri sono trapelate le notizie secondo cui Cardinale e Ibrahimovic volessero puntare su un allenatore moderno, con un gioco offensivo, nelle stile di Fabregas e che non utilizzasse più la difesa a tre, che non aveva pagato con Allegri. Chiariamo subito, Amorim gioca effettivamente un calcio molto più moderno rispetto a quello del tecnico livornese, ma lo fa sfruttando il, stesso discorso valeva per Glasner, altro candidato per la panchina rossonera. Un altro controsenso in questa ricerca che fa acqua da tutte le parti.Ilcon un minimo di senso per quanto riguarda anche le giovanili:Nulla contro Amorim che dovrà avere massima fiducia e tempo per riuscire a plasmare piano piano il suo Milan ideale: il portoghese deve ancora arrivare e decidere cosa fare anche sul mercato. Il punto, però, è che il Diavolo aveva promesso una rivoluzione importante, ma non sta, per ora, rispettando quasi nulla della visione iniziale. Poi sarà il campo a dare i giudizi finali.