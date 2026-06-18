Il Milan di Ruben Amorim deve ancora prendere forma: visto l'improbabile arrivo di Markus Krösche come 'head of football' del club, Gerry Cardinale deve iniziare una nuova fase di casting per scegliere l'uomo a cui dare in mano il nuovo progetto rossonero. Chiunque arriverà dovrà avallare la scelta di Amorim, visto che il portoghese è già ufficialmente il nuovo allenatore del Diavolo. L'ex Manchester United non può ancora iniziare il suo lavoro (mancano i dirigenti) che ci sono già tantissimi dubbi sulla permanenza dei top in rosa.

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Calciomercato Milan: la situazione dei big secondo La Gazzetta dello Sport

Analisi dettagliata dei casi caldi: chi si adatta al gioco di Amorim?

Rafael Leão: è destinato a lasciare il club, anche perché Amorim pretende un'applicazione tattica ai suoi esterni che difficilmente il portoghese potrebbe dare con costanza. In più si è fatto terra bruciata in tutto l'ambiente Milan con le sue dichiarazioni.

è destinato a lasciare il club, anche perché Amorim pretende un'applicazione tattica ai suoi esterni che difficilmente il portoghese potrebbe dare con costanza. In più si è fatto terra bruciata in tutto l'ambiente Milan con le sue dichiarazioni. Christian Pulisic: potrebbe essere il faro dell'attacco di Amorim: lo statunitense, in carriera, ha spesso pressato con voglia e costanza ed è un giocatore dalle qualità assolute con un ma, deve restare sano al 100%, cosa che in questa stagione non è capitata.

potrebbe essere il faro dell'attacco di Amorim: lo statunitense, in carriera, ha spesso pressato con voglia e costanza ed è un giocatore dalle qualità assolute con un ma, deve restare sano al 100%, cosa che in questa stagione non è capitata. Mike Maignan: ha firmato un lungo e ricco rinnovo di contratto con il Milan e quindi il club non ha nessuna necessità di venderlo: potrà chiedere il prezzo che vuole senza rischi di perdere il francese a zero.

ha firmato un lungo e ricco rinnovo di contratto con il Milan e quindi il club non ha nessuna necessità di venderlo: potrà chiedere il prezzo che vuole senza rischi di perdere il francese a zero. Adrien Rabiot: discorso simile per quanto riguarda Rabiot. In più ci sono un po' di dubbi tattici: Adrien è un calciatore fantastico, ma non garantisce lo stesso impatto in un centrocampo con due mediani come vuole Amorim.

discorso simile per quanto riguarda Rabiot. In più ci sono un po' di dubbi tattici: Adrien è un calciatore fantastico, ma non garantisce lo stesso impatto in un centrocampo con due mediani come vuole Amorim. Luka Modric: il destino di Modric resta nelle mani dello stesso giocatore che ha un'opzione per restare al Milan per un altro anno. Potrebbe essere un jolly dalla panchina per Amorim: difficile vederlo titolare con lo sforzo fisico che il portoghese pretende dai suoi mediani.

La Gazzetta dello Sport parte con la situazione di Rafael Leão che ha già manifestato pubblicamente la sua voglia di cambiare campionato. Per andarsene deve portare un’offerta intorno ai 50 milioni: il portoghese ha rischiato nelle sue uscite, visto che ora una permanenza in rossonero pare impossibile. Un punto fermo potrebbe essere Pulisic, ma va trovato l'accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2027 con opzione per prolungarlo fino al 2028). Possibili dubbi riguardano anche Maignan, portiere che ha sempre manifestato ambizioni in carriera. Luka Modric deve ancora decidere cosa fare dopo i Mondiali con la Croazia e anche la situazione di Adrien Rabiot è in stand-by.Analizziamo tutte le situazioni: