Pulisic, l’uomo della provvidenza: l’americano si conferma decisivo per il Milan

Il Milan arriva alla prima sosta per le Nazionali con un bilancio positivo, grazie ai tre punti conquistati nella difficile trasferta di Lecce. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno superato i salentini con un secco 2-0, frutto delle reti di Ruben Loftus-Cheek e, ancora una volta, del solito Christian Pulisic .

I numeri non mentono: Pulisic è il giocatore più decisivo del Milan

L'americano si conferma sempre più il giocatore chiave del club, con una continuità che dura da due stagioni. Secondo i dati di Transfermarkt, infatti, Pulisic è il calciatore più decisivo in termini di gol e assist da quando è arrivato al Milan, avendo totalizzato 34 reti e 23 assist in 103 presenze ufficiali.