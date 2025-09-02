Pulisic, l’uomo della provvidenza: l’americano si conferma decisivo per il Milan

Pianeta Milan
Christian Pulisic, l'americano si conferma sempre più il giocatore chiave del club: tutti i numeri secondo Transfermarkt
Alessia Scataglini
Il Milan arriva alla prima sosta per le Nazionali con un bilancio positivo, grazie ai tre punti conquistati nella difficile trasferta di Lecce. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno superato i salentini con un secco 2-0, frutto delle reti di Ruben Loftus-Cheek e, ancora una volta, del solito Christian Pulisic.

I numeri non mentono: Pulisic è il giocatore più decisivo del Milan

L'americano si conferma sempre più il giocatore chiave del club, con una continuità che dura da due stagioni. Secondo i dati di Transfermarkt, infatti, Pulisic è il calciatore più decisivo in termini di gol e assist da quando è arrivato al Milan, avendo totalizzato 34 reti e 23 assist in 103 presenze ufficiali.

Il Lecce si conferma una delle sue vittime preferite: Pulisic ha ora segnato ben cinque gol contro i giallorossi, eguagliando il Crystal Palace come squadra contro cui ha segnato di più in campionato nei cinque maggiori tornei europei. Un inizio di stagione da protagonista per il numero 11 rossonero, che nelle prime tre partite ufficiali ha già messo a segno due reti.

