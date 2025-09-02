Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Loftus-Cheek convocato dall’Inghilterra: ecco quando fu l’ultima volta

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Loftus-Cheek convocato dall’Inghilterra: ecco quando fu l’ultima volta

Milan, Loftus-Cheek convocato dall’Inghilterra: ecco quando fu l’ultima volta
Milan, Loftus-Cheek convocato dalla nazionale inglese dopo 7 anni: decisive le sue prestazioni in quest'inizio di stagione
Francesco De Benedittis

In vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali 2026, l’allenatore della nazionale inglese Thomas Tuchel ha convocato a sorpresa anche il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek. Una convocazione che, viste le recenti prestazioni in tournée e in campionato, non sorprende i tifosi rossoneri, ma che assume un valore particolare considerando i tempi.

Milan, Loftus Cheek brilla e torna in nazionale dopo 7 anni

—  

Infatti, l’ultima volta che Loftus-Cheek vestì la maglia della nazionale fu ben 7 anni fa. L'ultima volta fu il 15 novembre 2018, in un’amichevole contro gli Stati Uniti, di Christian Pulisic. La partita terminò 3-0 in favore dell’Inghilterra, e Loftus-Cheek subentrò al 70’ al posto del centrocampista ex Tottenham e Sampdoria, attualmente al Leicester, Harry Winks. Da quel momento non fu più convocato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia>>>

Ora sembra essere tornato il momento di Loftus-Cheek, che sembra aver colpito il suo ex allenatore ai tempi del Chelsea. Vedremo se, a fine stagione, le sue prestazioni in maglia rossonera gli varranno la convocazione per i Mondiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA