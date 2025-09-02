Milan, Loftus-Cheek convocato dall’Inghilterra: ecco quando fu l’ultima volta

In vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali 2026, l’allenatore della nazionale inglese Thomas Tuchel ha convocato a sorpresa anche il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek . Una convocazione che, viste le recenti prestazioni in tournée e in campionato, non sorprende i tifosi rossoneri, ma che assume un valore particolare considerando i tempi.

Milan, Loftus Cheek brilla e torna in nazionale dopo 7 anni

Infatti, l’ultima volta che Loftus-Cheek vestì la maglia della nazionale fu ben 7 anni fa. L'ultima volta fu il 15 novembre 2018, in un’amichevole contro gli Stati Uniti, di Christian Pulisic. La partita terminò 3-0 in favore dell’Inghilterra, e Loftus-Cheek subentrò al 70’ al posto del centrocampista ex Tottenham e Sampdoria, attualmente al Leicester, Harry Winks. Da quel momento non fu più convocato.