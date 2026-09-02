Il 2 settembre evoca sempre un senso di malinconia e nostalgia nel cuore di ogni tifoso rossonero. Oggi spegne ben 37 candeline Alexandre Pato, uno dei talenti più puri e più sfortunati passati nella storia del Milan.

Milan, gli auguri del club a Pato

"Una volta rossonero, per sempre rossonero. Tanti auguri Pato!"

Nonostante le strade si siano separate già da molto tempo, il legame tra il 'papero' e il tifo rossonero rimarrà sempre indissolubile. A testimonianza di questo grandissimo affetto eterno, il club rossonero ha voluto omaggiare l'ex attaccante brasiliano sui propri canali social con un messaggio semplice ma emblematico, riposto sotto ad un carosello con i suoi goal migliori.

Sbarcato a Milano nel lontano agosto del 2007 quando ancora era minorenne, Pato dovette attendere il gennaio 2008 per l'esordio ufficiale. L'impatto fu devastante: goal contro il Napoli all'esordio e un'intesa immediata con quelli che erano i mostri sacri, gente del calibro di Kakà e Ronaldo.

Nei suoi anni d'oro al Milan, il classe '89 ha collezionato 117 presenze, condite con da ben 51 reti e dalla vittoria dello scudetto nel 2010-2011, arrivato sotto la guida di un giovane Massimiliano Allegri.

Dalla clamorosa cavalcata al Camp Nou contro il Barcellona nei primi secondi di gioco fino alla indimenticabile doppietta nel derby dello scudetto contro l'Inter, Pato ha saputo regalare delle perle di rarissima bellezza prima che è una serie infinita di infortuni muscolari né frenasse la consacrazione nell'Elite del calcio mondiale.