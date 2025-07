Monza, Fininvest vende. Beckett Layne Ventures è il nuovo proprietario

È ufficiale: il Monza cambia proprietà. La Fininvest , la holding della famiglia Berlusconi, ha annunciato nella giornata di ieri una nota ufficiale la cessione del club brianzolo. Si chiude così un'era significativa per il Monza, che sotto la gestione Berlusconi ha scalato le categorie, arrivando fino alla Serie A. Ecco, di seguito, il comunicato:

"Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026