Non solo calcio: Milan e PUMA Golf svelano una collezione esclusiva

La collezione propone una selezione di capi d’abbigliamento e calzature che fondono lifestyle e performance. Dalle tonalità neutre ai dettagli eleganti del Club, ogni elemento della collezione combina un design raffinato con la funzionalità distintiva di PUMA Golf. Tra i pezzi chiave troviamo la Golf Club T-shirt e la Polo, disponibili nelle colorazioni White Glow e Dark Sage, oltre alle Classic G Golf Shoe, che uniscono il comfort quotidiano allo stile iconico del Milan. La linea include anche capi dallo stile raffinato come la Quarter-Zip in PUMA Black, la Golf Club Hoodie in Dark Sage e i Golf Club Pant in PUMA Black, per un look versatile dentro e fuori dal campo.