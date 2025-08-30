Pianeta Milan
Nkunku sbarca in rossonero: il Milan si assicura il suo nuovo gioiello

La trattativa è conclusa, manca soltanto l'ufficialità, che arriverà nella giornata di oggi, ma l'attesa è finita. Nkunku è del Milan
La trattativa è conclusa, manca soltanto l'ufficialità, che arriverà nella giornata di oggi, ma l'attesa è finita. Christopher Nkunku è quasi un nuovo giocatore del Milan. Il talento francese, dopo aver completato con successo le visite mediche, ha messo nero su bianco un accordo di cinque anni che lo legherà al club rossonero fino al 2030, coronando un'operazione che lo ha visto sbarcare a Casa Milan per la firma finale.

Ecco Nkunku: un colpo da 42 milioni e il consolidamento del progetto

L'affare si è chiuso per una cifra complessiva di 42 milioni di euro, frutto di una base fissa da 37 milioni e di circa 5 milioni in bonus legati a obiettivi non semplici da raggiungere.

Con il suo innesto, Nkunku diventa l'ottavo rinforzo estivo per il Milan, che in questa sessione di mercato ha già accolto Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Luka Modrić, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame, a testimonianza di una campagna acquisti ambiziosa.

Un ponte tra Parigi, Londra e Milano

L'arrivo di Nkunku rafforza la nutrita colonia francese del club: il fantasista parigino è il 26° connazionale a vestire la gloriosa maglia rossonera, affiancando in rosa i connazionali Yacine Adli, Youssouf Fofana e Mike Maignan.

Allo stesso tempo, si consolida anche la "linea Chelsea". Nkunku è infatti il 15° giocatore (o il 16° se si considera il giovane Philipp Prosenik) a compiere il percorso da Stamford Bridge a Milano. Tra i nomi illustri che lo hanno preceduto ci sono Andriy Shevchenko, Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, un gruppo di giocatori che ha lasciato un segno tangibile nella storia recente del club. Con l'arrivo di Nkunku, il Milan aggiunge un altro tassello di qualità e talento al suo progetto, puntando a costruire una squadra solida e vincente.

