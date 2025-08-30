Nkunku sbarca in rossonero: il Milan si assicura il suo nuovo gioiello

Allo stesso tempo, si consolida anche la "linea Chelsea". Nkunku è infatti il 15° giocatore (o il 16° se si considera il giovane Philipp Prosenik) a compiere il percorso da Stamford Bridge a Milano. Tra i nomi illustri che lo hanno preceduto ci sono Andriy Shevchenko, Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, un gruppo di giocatori che ha lasciato un segno tangibile nella storia recente del club. Con l'arrivo di Nkunku, il Milan aggiunge un altro tassello di qualità e talento al suo progetto, puntando a costruire una squadra solida e vincente.