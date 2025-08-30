Nkunku sbarca in rossonero: il Milan si assicura il suo nuovo gioiello

Con il suo innesto, Nkunku diventa l'ottavo rinforzo estivo per il Milan, che in questa sessione di mercato ha già accolto Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Luka Modrić, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame, a testimonianza di una campagna acquisti ambiziosa.
Un ponte tra Parigi, Londra e Milano—
L'arrivo di Nkunku rafforza la nutrita colonia francese del club: il fantasista parigino è il 26° connazionale a vestire la gloriosa maglia rossonera, affiancando in rosa i connazionali Yacine Adli, Youssouf Fofana e Mike Maignan.
Allo stesso tempo, si consolida anche la "linea Chelsea". Nkunku è infatti il 15° giocatore (o il 16° se si considera il giovane Philipp Prosenik) a compiere il percorso da Stamford Bridge a Milano. Tra i nomi illustri che lo hanno preceduto ci sono Andriy Shevchenko, Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, un gruppo di giocatori che ha lasciato un segno tangibile nella storia recente del club. Con l'arrivo di Nkunku, il Milan aggiunge un altro tassello di qualità e talento al suo progetto, puntando a costruire una squadra solida e vincente.
