Niente dubbi, solo amore: Gimenez conferma la sua permanenza al Milan

Con un gesto chiaro e diretto, Santiago Gimenez ha messo a tacere le voci di mercato con un messaggio sui social
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con un gesto chiaro e diretto, Santiago Gimenez ha messo a tacere le voci di mercato con un messaggio inequivocabile pubblicato sul suo profilo Twitter: due cuori rossoneri. Un gesto semplice ma diretto, che ha immediatamente dissolto i dubbi sul suo futuro.

Giménez, un gesto che vale più di mille parole: il messaggio social

Nelle scorse settimane si erano rincorse numerose indiscrezioni su un possibile trasferimento, soprattutto dopo  le dichiarazioni rilasciate dal DS Tare, ma con questa presa di posizione l'attaccante messicano ha voluto ribadire il proprio legame con il club e con l'ambiente milanista.

La risposta dei tifosi non si è fatta attendere, con il post che ha rapidamente raccolto migliaia di interazioni a conferma del forte rapporto tra il giocatore e la piazza. La volontà di Gimenez è chiara: restare a San Siro e diventare un punto di riferimento per il progetto rossonero.

