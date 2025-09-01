Niente dubbi, solo amore: Gimenez conferma la sua permanenza al Milan

Con un gesto chiaro e diretto, Santiago Gimenez ha messo a tacere le voci di mercato con un messaggio sui social
Con un gesto chiaro e diretto, Santiago Gimenez ha messo a tacere le voci di mercato con un messaggio inequivocabile pubblicato sul suo profilo Twitter: due cuori rossoneri. Un gesto semplice ma diretto, che ha immediatamente dissolto i dubbi sul suo futuro.
Giménez, un gesto che vale più di mille parole: il messaggio social
Nelle scorse settimane si erano rincorse numerose indiscrezioni su un possibile trasferimento, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal DS Tare, ma con questa presa di posizione l'attaccante messicano ha voluto ribadire il proprio legame con il club e con l'ambiente milanista.