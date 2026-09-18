Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"

Il Commissario Tecnico dell'Italia under 21 Silvio Baldini ufficializzato l'elenco di tutti i convocati per le prossime sfide degli azzurrini, impegnati nelle qualificazioni agli europei del 2027. Tra amichevoli e gare ufficiali, gli azzurri cercheranno alcuni punti molto importanti per strappare il pass alla competizione.

Quanto Milan nella Nazionale U21

All'interno della lista spicca un'importante presenza delsono infatti ben tre i giovani di proprietà rossonera inseriti nella lista di Baldini. Gli occhi, però, sono tutti puntati su Alphadjo Cisse. Per il talento rossonero, infatti, si era ipotizzata nei giorni scorsi una chiamata da parte del CT della nazionale maggiore

Il suo inserimento con i grandi, però, è stato temporaneamente spostato a più avanti. A completare la schermaglia rossonera ci sono all'esterno difensivo Davide Bartesaghi e il giovanissimo attaccante Francesco Camarda, entrambi chiamati a confermare le proprie qualità con la nazionale.

Portieri :

Giovanni Daffara (Parma),

Diego Mascardi (Torino),

Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori :

Davide Bartesaghi (Milan) ,

, Gabriele Calvani (Frosinone),

Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach),

Pietro Comuzzo (Torino),

Costantino Favasuli (Napoli),

Niccolò Fortini (Torino),

Emanuele Lulli (Roma),

Brando Moruzzi (Avellino),

Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti :

Tommaso Berti (Cremonese),

Matteo Cichella (Frosinone),

Giacomo Faticanti (Avellino),

Mattia Liberali (Como),

Luca Lipani (Sassuolo),

Cher Ndour (Fiorentina),

Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti :