Inizia ufficialmente l'era di Van Bommel sulla panchina dei diavoli rossi: ecco tutti i convocati dell'ex rossonero
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Si apre una vera e propria nuova era per i diavoli rossi. Il Belgio, infatti, sta per iniziare un nuovo ciclo sotto la guida dell'olandese Mark Van Bommel, ex centrocampista del Milan, per il suo debutto sulla panchina della nazionale nei prossimi impegni di Nations League.
Milan, Saelemaekers non convocato dal BelgioIl nuovo commissario tecnico ha ufficialmente diramato una lista allargata di ben 28 giocatori. Tra le varie scelte dei nomi spicca una forte componente rossonera: sono stati convocati infatti sia il difensore Koni De Winter, sia l'attaccante Diego Moreira.
Fa molto rumore, invece, l'assenza di Alexis Saelemaekers, uno dei punti fermi della precedente gestione di Rudi Garcia per i Mondiali e ora un vero e proprio grande escluso di questa prima chiamata.
Il Belgio sarà atteso da un vero e proprio tour de force di ben quattro partite in soli 10 giorni per la fase a gironi: si parte il 25 settembre con Italia-Belgio e si proseguirà il 28 con Belgio-Francia. Successivamente il 2 ottobre i diavoli rossi incontreranno la Turchia, mentre poi si chiuderà il tutto in Francia il 5 ottobre.
Belgio, ecco tutti i convocatiPORTIERI
- Jari De Busser
- Senne Lammens
- Mike Penders
- Maarten Vandevoordt
DIFENSORI
- Timothy Castagne
- Maxim De Cuyper
- Zeno Debast
- Koni De Winter
- Brandon Mechele
- Nathan Ngoy
- Kyriani Sabbe
- Joaquin Seys
- Arthur Theate
CENTROCAMPISTI
- Kevin De Bruyne
- Mandela Keita
- Romeo Lavia
- Nicolas Raskin
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
ATTACCANTI
- Charles De Ketelaere
- Malick Fofana
- Matias Fernandez-Pardo
- Mika Godts
- Romelu Lukaku
- Dodi Lukebakio
- Diego Moreira
- Lois Openda
- Leandro Trossard
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