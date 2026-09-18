Si apre una vera e propria nuova era per i diavoli rossi. Il Belgio, infatti, sta per iniziare un nuovo ciclo sotto la guida dell'olandese Mark Van Bommel, ex centrocampista del Milan, per il suo debutto sulla panchina della nazionale nei prossimi impegni di Nations League.

Milan, Saelemaekers non convocato dal Belgio

Il nuovo commissario tecnico ha ufficialmente diramato una lista allargata di ben 28 giocatori. Tra le varie scelte dei nomi spicca una forte componente rossonera: sono stati convocati infatti sia il difensoresia l'attaccante

Fa molto rumore, invece, l'assenza di Alexis Saelemaekers, uno dei punti fermi della precedente gestione di Rudi Garcia per i Mondiali e ora un vero e proprio grande escluso di questa prima chiamata.

Il Belgio sarà atteso da un vero e proprio tour de force di ben quattro partite in soli 10 giorni per la fase a gironi: si parte il 25 settembre con Italia-Belgio e si proseguirà il 28 con Belgio-Francia. Successivamente il 2 ottobre i diavoli rossi incontreranno la Turchia, mentre poi si chiuderà il tutto in Francia il 5 ottobre.

Belgio, ecco tutti i convocati

PORTIERI

Jari De Busser

Senne Lammens

Mike Penders

Maarten Vandevoordt

DIFENSORI

Timothy Castagne

Maxim De Cuyper

Zeno Debast

Koni De Winter

Brandon Mechele

Nathan Ngoy

Kyriani Sabbe

Joaquin Seys

Arthur Theate

CENTROCAMPISTI

Kevin De Bruyne

Mandela Keita

Romeo Lavia

Nicolas Raskin

Youri Tielemans

Hans Vanaken

ATTACCANTI