'Sky Sport' anticipa le convocazioni di Roberto Mancini in Nazionale: ecco perché il trequartista del Milan Alphadjo Cisse non è stato incluso nella lista
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In vista delle due partite di Nations League contro Belgio e Turchia, Roberto Mancini è pronto a diramare le prime convocazioni del suo secondo ciclo sulla panchina della Nazionale. Le scelte del CT saranno rese note venerdì 18 giugno, ma 'Sky Sport' ha già anticipato quelli che dovrebbero essere i giocatori selezionati. Un po' a sorpresa, nella lista non appare il nome di Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 che ha segnato 2 gol nelle prime 4 apparizioni con la maglia del Milan.
Tanti giovani nella Nazionale di ManciniCome riportato da Peppe Di Stefano, l'idea di Mancini è quella di creare un giusto mix tra esperti e giovane. Questi alcuni prospetti interessanti scelti dal CT secondo 'Sky Sport':
- Ali Zoma (Norimberga)
- Issa Doumbia (Sporting)
- Alessandro Romano (Cagliari)
- Michael Kayode (Brendtford)
- Samuele Inacio (Borussia Dortmund)
- Diego Coppola (Paris FC)
- Daniele Ghilardi (Roma)
Milan, perché Cisse non è stato convocatoTra i tanti giovani che prenderanno parte alla spedizione della Nazionale c'è un grande escluso: Cisse. Il classe 2006 è stato convocato da Silvio Baldini in Under 21. Mancini sta tenendo d'occhio l'ex Catanzaro, ma non vuole bruciare le tappe.
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