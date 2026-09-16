In vista delle due partite di Nations League contro Belgio e Turchia, Roberto Mancini è pronto a diramare le prime convocazioni del suo secondo ciclo sulla panchina della Nazionale. Le scelte del CT saranno rese note venerdì 18 giugno, ma 'Sky Sport' ha già anticipato quelli che dovrebbero essere i giocatori selezionati. Un po' a sorpresa, nella lista non appare il nome di Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 che ha segnato 2 gol nelle prime 4 apparizioni con la maglia del Milan.

Tanti giovani nella Nazionale di Mancini

Ali Zoma (Norimberga)

(Norimberga) Issa Doumbia (Sporting)

(Sporting) Alessandro Romano (Cagliari)

(Cagliari) Michael Kayode (Brendtford)

(Brendtford) Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Diego Coppola (Paris FC)

(Paris FC) Daniele Ghilardi (Roma)

Milan, perché Cisse non è stato convocato

Come riportato da Peppe Di Stefano, l'idea diè quella di creare un giusto mix tra esperti e giovane. Questi alcuni prospetti interessanti scelti dal CT secondo 'Sky Sport':Tra i tanti giovani che prenderanno parte alla spedizione della Nazionale c'è un grande escluso:. Il classe 2006 è stato convocato dainsta tenendo d'occhio l'ex Catanzaro, ma non vuole bruciare le tappe.