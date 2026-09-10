L'esplosione fulminea di Alphadjo Cisse con la maglia del Milan di Rúben Amorim sta per produrre i suoi frutti più dolci anche lontano da Milanello. Il talentuoso trequartista classe 2006, autentica rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A, è finito sotto la lente d'ingrandimento del Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per i prossimi, cruciali impegni degli Azzurri in UEFA Nations League.

Il paradosso azzurro: poco spazio nelle giovanili e il "no" alla Guinea

Come ricordato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Cisse e le selezioni giovanili del Club Italia è stato finora sorprendentemente asfittico se confrontato con il valore assoluto del ragazzo. Nonostante le doti tecniche non siano mai state messe in discussione, il fantasista ha collezionato appena 11 presenze complessive tra il marzo 2022 e l'ottobre 2023, suddivise tra Under 16 (4 apparizioni), Under 18 (una) e Under 19 (6 partite con un gol all'attivo).

Proprio questa scarsa considerazione iniziale aveva spinto la Guinea — Paese d'origine dei suoi genitori — a muoversi concretamente nel 2024 per strapparlo all'Italia, provando ad approfittare della straordinaria stagione da 16 reti vissuta dal giocatore con la Primavera dell'Hellas Verona. Nato a Treviso nel 2006, Alphadjo ha però risposto con un secco rifiuto alle lusinghe africane, scegliendo di aspettare con pazienza e determinazione la chiamata della sua nazione di nascita.

Dall'esordio in Under 21 alla chiamata di Mancini per la Nations League

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La svolta a tinte azzurre è iniziata il 14 novembre 2025, data del suo esordio ufficiale con la maglia dell'Under 21, con cui finora ha totalizzato due presenze. Ora, complice il devastante impatto nel nuovo scacchiere tattico del Milan di Amorim, i tempi per il grande salto sono finalmente maturi. Roberto Mancini è intenzionato a premiarne lo stato di forma inserendolo nel gruppo allargato della Nazionale maggiore.I prossimi impegni ufficiali dell'Italia nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League vedranno gli Azzurri affrontare un vero e proprio tour de force di quattro partite in pochissimi giorni. Il calendario si aprirà venerdì 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, per poi proseguire con la trasferta del 28 settembre a Bursa contro la Turchia. Il 2 ottobre sarà la volta del big match esterno contro la Francia allo Stade de France, prima di chiudere il ciclo lunedì 5 ottobre al Renato Dall'Ara di Bologna nuovamente contro i turchi. Per il gioiello del Milan la prima chiamata tra i "grandi" è ormai a un passo.