Nations League, Milan in campo: Pavlovic espulso. Morata e Leao… 

Nations League, Morata rigore procurato. Pavlovic espulso. E Leao...

In campo anche la Serbia contro la Danimarca. Titolare Pavlovic, che ha giocato da braccetto in una difesa a tre. Il serbo espulso nel finale. Altra partita quella tra Croazia e Portogallo. Titolare anche una volta Rafael Leao. Il portoghese è partito come seconda punta accanto a Joao Felix e non come esterno. Rafa è uscito al 71esimo del secondo tempo per Fabio Silva. Nel pomeriggio in campo anche Chukwueze (QUI IL SUO GOL).