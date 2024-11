Nigeria-Ruanda, Chukwueze gol favoloso! Slalom gigante | VIDEO

Siamo ancora in sosta per le partite delle Nazionali. Tanti giocatori del Milan torneranno presto a disposizione dei rossoneri per una settimana molto importante. La Nigeria affronta il Ruanda nel match di qualificazione ai Mondiali in Nord America in programma nel 2026. Samuel Chuwkueze, esterno del Milan, è entrato dalla panchina e ha sbloccato la gara con un gol bellissimo. Ecco il video.