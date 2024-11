Milan-Juventus , partita della 13^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 23 novembre alle ore 18:00 a 'San Siro' sarà una gara che il Diavolo di Paulo Fonseca non dovrà perdere a nessun costo. Motivo per cui, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore portoghese sta già lavorando a qualche mossa tattica particolare da adoperare al cospetto dei bianconeri di Thiago Motta .

Milan-Juventus, Fonseca pensa ad irrobustire la mediana

D'altronde, Fonseca aveva optato per una mossa a sorpresa nel derby (due punte, Álvaro Morata con Tammy Abraham), a un'intuizione tattica contro il Real Madrid (l'impiego di Yunus Musah per aiutare Emerson Royal sul versante di Vinícius Júnior), e rivisto - per quanto possibile al netto di assenze e squalifiche - il suo Diavolo contro il Napoli. Insomma, il tecnico non è nuovo a colpi di teatro per cercare di aggiustare la situazione quando qualcosa non va.