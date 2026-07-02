Milan, senti Pochettino (USA): "Pulisic, che prestazione! Sono contento"

Intervenuto ai microfoni di 'Fox Sports' al termine di USA-Bosnia 2-0, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibarhimovic ha esaltato l'attaccante del Milan Christian Pulisic per la grande prestazione sfoggiata nei sedicesimi di finale del Mondiale. In particolare, l'ex calciatore svedese ha apprezzato lo sforzo dello statunitense dopo l'espulsione di Balogun. Secondo Ibra, Pulisic si sarebbe caricato sulle spalle la squadra, trascinandola alla vittoria nonostante l'inferiorità numerica.

Mondiali, Ibrahimovic loda Pulisic

“Tutti si aspettano che il capitano segni e vada in copertina. Ma il vero leader è quello che fa girare la squadra, e Pulisic è stato il cuore pulsante del gruppo. Ha creato occasioni, ha corso senza sosta e non si è abbattuto nemmeno dopo un gol annullato. Quando Balogun è stato espulso, lui non è andato nel panico e non è sparito. Anzi, è diventato ancora più grande: ha chiesto palla, ha calmato i compagni e ha tolto ogni certezza alla Bosnia. È questo che distingue i buoni giocatori dai veri leader. Il talento ti fa vincere le partite, ma i tornei si vincono solo con giocatori come Pulisic”.

Quale futuro per Pulisic?

Queste le parole disulla prestazione dicontro la Bosnia:Stando a quanto riferito dal portale britannico 'TeamTalk', ilavrebbe messo gli occhi super il post-Salah. Un interesse che si unisce ai già noti sondaggi diIl, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi dello statunitense, checonsidera un punto fermo attorno a cui costruire la squadra.