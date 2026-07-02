Mentre il suo futuro domina la cronaca italiana, Christian Pulisic continua a divertirsi ai Mondiali con gli Stati Uniti. La formazione americana si è imposta per 2-0 sulla Bosnia, conquistando il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo avversario della Nazionale a stelle e strisce sarà il Belgio, ma l'attaccante del Milan ha ribadito come gli USA non abbiano paura di nessuno.

Il futuro di Pulisic

Le parole di Pulisic al termine di USA-Bosnia

“Si fa tutto il necessario per fare risultato. Ci siamo detti una cosa molto semplice: se vogliamo essere davvero una grande squadra, dobbiamo dare il massimo in momenti del genere. Dobbiamo saperci difendere, senza problemi, e poi colpire al momento giusto. Penso che da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro. Affrontiamo i Mondiali con la consapevolezza di poter fare la differenza e battere chiunque. È una bella emozione, ma abbiamo ancora tanta fame e vogliamo ottenere molto di più”.

Mondiali: dove possono arrivare gli Stati Uniti

Stando a quanto riferito dal portale britannico 'TeamTalk', ilavrebbe messo gli occhi super il post-Salah. Un interesse che si unisce ai già noti sondaggi diIl, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi dello statunitense, checonsidera un punto fermo attorno a cui costruire la squadra.Intervenuto in conferenza stampa al termine diha ribadito le ambizioni degliL'attaccante delsi è mostrato determinato a voler battere ogni avversario che si metterà sulla strada degli Stati UnitiSino ad ora, glihanno vinto 3 partite su 4 del Mondiale. L'unica sconfitta resta quella contro la, quando gli americani avevano già la certezza aritmetica del primo posto nel girone eha optato per un ampio turnover. Nel prossimo turno, tuttavia, il livello si alzerà ulteriormente. Ilnon è più quello di qualche anno fa, ma la qualità dei singoli giocatori resta superiore rispetto a quella degli. See compagni dovessero superare anche i 'Diavoli Rossi', ai quarti dovrebbero trovarsi di fronte a una tra. Servirebbe un vero e proprio miracolo per raggiungere la semifinale, ma come ribadito dall'attaccante del, glihanno la consapevolezza di poter battere chiunque.