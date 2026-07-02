Christian Pulisic carica gli Stati Uniti dopo la vittoria contro la Bosnia ai sedicesimi di finale del Mondiale: queste le parole del giocatore del Milan
Milan, senti Pochettino (USA): "Pulisic, che prestazione! Sono contento"
Mentre il suo futuro domina la cronaca italiana, Christian Pulisic continua a divertirsi ai Mondiali con gli Stati Uniti. La formazione americana si è imposta per 2-0 sulla Bosnia, conquistando il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo avversario della Nazionale a stelle e strisce sarà il Belgio, ma l'attaccante del Milan ha ribadito come gli USA non abbiano paura di nessuno.
Il futuro di PulisicStando a quanto riferito dal portale britannico 'TeamTalk', il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Pulisic per il post-Salah. Un interesse che si unisce ai già noti sondaggi di Roma e New York City FC. Il Milan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi dello statunitense, che Rubem Amorim considera un punto fermo attorno a cui costruire la squadra.
Le parole di Pulisic al termine di USA-BosniaIntervenuto in conferenza stampa al termine di USA-Bosnia, Pulisic ha ribadito le ambizioni degli Stati Uniti. L'attaccante del Milan si è mostrato determinato a voler battere ogni avversario che si metterà sulla strada degli Stati Uniti
“Si fa tutto il necessario per fare risultato. Ci siamo detti una cosa molto semplice: se vogliamo essere davvero una grande squadra, dobbiamo dare il massimo in momenti del genere. Dobbiamo saperci difendere, senza problemi, e poi colpire al momento giusto. Penso che da questo punto di vista abbiamo fatto un ottimo lavoro. Affrontiamo i Mondiali con la consapevolezza di poter fare la differenza e battere chiunque. È una bella emozione, ma abbiamo ancora tanta fame e vogliamo ottenere molto di più”.
Mondiali: dove possono arrivare gli Stati UnitiSino ad ora, gli Stati Uniti hanno vinto 3 partite su 4 del Mondiale. L'unica sconfitta resta quella contro la Turchia, quando gli americani avevano già la certezza aritmetica del primo posto nel girone e Mauricio Pochettino ha optato per un ampio turnover. Nel prossimo turno, tuttavia, il livello si alzerà ulteriormente. Il Belgio non è più quello di qualche anno fa, ma la qualità dei singoli giocatori resta superiore rispetto a quella degli USA. Se Pulisic e compagni dovessero superare anche i 'Diavoli Rossi', ai quarti dovrebbero trovarsi di fronte a una tra Spagna e Portogallo. Servirebbe un vero e proprio miracolo per raggiungere la semifinale, ma come ribadito dall'attaccante del Milan, gli Stati Uniti hanno la consapevolezza di poter battere chiunque.
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