Nella brutta sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Chelsea, c'è un ragazzo di 21 anni che è riuscito a mettersi in mostra. Lorenzo Torriani ha ormai scavalcato Pietro Terracciano nelle gerarchie, diventando a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Al termine del match contro i 'Blues', il classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram che racchiude tutta la propria soddisfazione, mentre qualcuno grida già ad una possibile chance da titolare nella 1ª giornata di Serie A 2026/2027.

Il precampionato di Torriani

Il post pubblicato da Torriani su Instagram

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"Crescere, migliorare e cercare di lasciare il segno".

Milan, Torriani titolare contro il Torino?