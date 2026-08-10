Lorenzo Torriani festeggia la prestazione contro il Chelsea sui propri canali social: possibile occasione dal 1' minuto in Torino-Milan? Ecco cosa filtra

Matteo Chini
- Milano
Milan a Giacarta

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Nella brutta sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Chelsea, c'è un ragazzo di 21 anni che è riuscito a mettersi in mostra. Lorenzo Torriani ha ormai scavalcato Pietro Terracciano nelle gerarchie, diventando a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Al termine del match contro i 'Blues', il classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram che racchiude tutta la propria soddisfazione, mentre qualcuno grida già ad una possibile chance da titolare nella 1ª giornata di Serie A 2026/2027.

Il precampionato di Torriani

Tre partite di ottimo livello contro Celtic, Inter e Chelsea per Torriani, che ha mostrato tutto il suo talento a Ruben Amorim. Nonostante i sei gol complessivi incassati, il classe 2005 è stato autore di ottime parate. Tra le più difficili ricordiamo quelle su Calhanoglu e Lavelli nel derby e quella su Cole Palmer nel match contro i 'Blues'. Personalità anche con la palla tra i piedi: una caratteristica particolarmente apprezzata dal tecnico portoghese che chiede al proprio portiere di toccare tanti palloni in fase di costruzione dal basso.
Lorenzo Torriani

Il post pubblicato da Torriani su Instagram

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Al termine di Chelsea-Milan, Torriani ha pubblicato una carrellata di scatti su Instagram accompagnati da una descrizione motivazionale:
"Crescere, migliorare e cercare di lasciare il segno".

Milan, Torriani titolare contro il Torino?

Nella stagione 2025/2026 ha giocato regolarmente con il Milan Futuro, ma quest'anno le cose potrebbero andare diversamente. Con i giorni di vacanza extra concessi a Mike Maignan, Torriani potrebbe giocare dal 1' minuto nella 1ª giornata giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate. Il portiere francese, infatti, tornerà a Milanello solo il 16 agosto: esattamente una settimana prima del match contro i granata. I pochi giorni di allenamento a disposizione potrebbero portare Ruben Amorim a far sedere in panchina il capitano per schierare il classe 2005 tra i pali.

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