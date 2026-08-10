Lorenzo Torriani festeggia la prestazione contro il Chelsea sui propri canali social: possibile occasione dal 1' minuto in Torino-Milan? Ecco cosa filtra
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Nella brutta sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Chelsea, c'è un ragazzo di 21 anni che è riuscito a mettersi in mostra. Lorenzo Torriani ha ormai scavalcato Pietro Terracciano nelle gerarchie, diventando a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Al termine del match contro i 'Blues', il classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram che racchiude tutta la propria soddisfazione, mentre qualcuno grida già ad una possibile chance da titolare nella 1ª giornata di Serie A 2026/2027.
Il precampionato di TorrianiTre partite di ottimo livello contro Celtic, Inter e Chelsea per Torriani, che ha mostrato tutto il suo talento a Ruben Amorim. Nonostante i sei gol complessivi incassati, il classe 2005 è stato autore di ottime parate. Tra le più difficili ricordiamo quelle su Calhanoglu e Lavelli nel derby e quella su Cole Palmer nel match contro i 'Blues'. Personalità anche con la palla tra i piedi: una caratteristica particolarmente apprezzata dal tecnico portoghese che chiede al proprio portiere di toccare tanti palloni in fase di costruzione dal basso.
Il post pubblicato da Torriani su Instagram
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"Crescere, migliorare e cercare di lasciare il segno".
Milan, Torriani titolare contro il Torino?Nella stagione 2025/2026 ha giocato regolarmente con il Milan Futuro, ma quest'anno le cose potrebbero andare diversamente. Con i giorni di vacanza extra concessi a Mike Maignan, Torriani potrebbe giocare dal 1' minuto nella 1ª giornata giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate. Il portiere francese, infatti, tornerà a Milanello solo il 16 agosto: esattamente una settimana prima del match contro i granata. I pochi giorni di allenamento a disposizione potrebbero portare Ruben Amorim a far sedere in panchina il capitano per schierare il classe 2005 tra i pali.
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