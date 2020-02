NEWS MILAN – Simon Kjaer, difensore centrale danese classe 1989, è uscito per infortunio al 44′ del primo tempo di Milan-Torino, sostituito da Matteo Gabbia. Secondo ‘Milan TV‘, per Kjaer si tratterebbe di un problema muscolare al flessore sinistro. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

