Milan-Torino, le pagelle rossonere: Re Mida Rebic con Ibra fa scintille. Gabbia esordio ok

NEWS MILAN – Non molte le emozioni del primo tempo di Milan-Torino. Buona la cornice di pubblico che accompagna l’undici di Pioli a San Siro in quello che può considerarsi un treno da non perdere per l’Europa. Il vantaggio di Rebic, uno dei più in forma del momento, è l’unico sussulto di quarantacinque minuti molto statici tra le due contendenti. Nella ripresa il Milan avrebbe l’occasione di raddoppia ma, sia con Ibrahimovic che con Castillejo, non riesce nel suo intento. Alla fine termina 1-0 con i rossoneri che salgono a quota 35 punti in classifica agganciando il Verona al sesto posto

