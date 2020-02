Milan-Torino: esordio assoluto in Serie A per Gabbia

NEWS MILAN – Entrando al 44′ del primo tempo al posto dell’infortunato Simon Kjaer, il giovane difensore rossonero, Matteo Gabbia, classe 1999, ha fatto il suo esordio in Serie A durante Milan-Torino a ‘San Siro‘. Il club rossonero, sui propri canali social ufficiali, lo ha celebrato con un bel post:

Per Gabbia, però, non si tratta della prima presenza in assoluto con la maglia del Milan. Il numero 46 del Diavolo, infatti, aveva già giocato nei turni preliminari di Europa League (24 agosto 2017, Shkendija-Milan 0-1) e negli ottavi di finale di Coppa Italia (15 gennaio 2020, Milan-Spal 3-0).

Per capire, invece, perché sia entrato Gabbia in campo in luogo del danese Kjaer anziché, come logica avrebbe voluto, il centrale argentino Mateo Musacchio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android