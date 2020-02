Milan-Torino 1-0: infortunato Kjaer, dentro Gabbia. E Musacchio …

NEWS MILAN – Brutte notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli: il difensore danese Simon Kjaer, infatti, si è fatto male nel finale del primo tempo di Milan-Torino (problema muscolare). Al suo posto è entrato il giovane Matteo Gabbia nel cuore della difesa e non l’argentino Mateo Musacchio: sollecitato, infatti, a rilevare il compagno di squadra subito in campo, Musacchio avrebbe risposto a Pioli, secondo quanto riferito a ‘Sky Sport‘, di avere un problema al polpaccio. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo di Milan-Torino, continua a leggere >>>

