Milan-Torino: Musacchio si rifiuta di entrare e resta negli spogliatoi

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport‘ inviato a ‘San Siro‘ per Milan-Torino ha ricostruito quanto accaduto nel finale del primo tempo del match, quando Mateo Musacchio, chiamato dal tecnico Stefano Pioli a subentrare in corsa al collega Simon Kjaer infortunato, non ha invece fatto il suo ingresso in campo (dentro il giovane Matteo Gabbia).

“Pioli ha mandato a scaldare Musacchio dal 30′ in maniera preventiva – ha detto Di Stefano -. Dopo che Kjaer ha avvertito l’infortunio muscolare, il tecnico si è avvicinato all’argentino dicendo di sbrigarsi perché sarebbe dovuto entrare immediatamente. L’ex Villarreal, dopo una breve esitazione, ha detto di sentire un dolore al polpaccio destro. Pioli non l’ha presa benissimo e ha mandato subito in campo Gabbia”.

Musacchio, oltretutto, non è rientrato in campo per prendere parte, dalla panchina, al secondo tempo del match, rimanendo negli spogliatoi di ‘San Siro‘. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo di Milan-Torino, continua a leggere >>>

