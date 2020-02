Serie A – Milan-Torino 1-0, il tabellino del match di ‘San Siro’

NEWS MILAN – È terminato da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A: il Diavolo ha vinto 1-0, in virtù della rete realizzata al 25′ del primo tempo dal croato Ante Rebic, abile a girare alle spalle di Salvatore Sirigu un cross, basso, di Samu Castillejo dalla destra.

Quinto gol in campionato, sesto stagionale, per Rebic, che ha raggiunto così Theo Hernández in vetta alla classifica cannonieri stagionali del Milan. Infortunato nel finale di primo tempo Simon Kjaer, ha fatto il suo esordio in Serie A il giovane difensore Matteo Gabbia. Con questo successo, il Milan raggiunge quota 35 punti ed agguanta il sesto posto nella graduatoria del campionato. Ecco il tabellino del match di ‘San Siro‘.

MILAN-TORINO 1-0

Marcatori: 25′ Rebić

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá (69′ Bonaventura), Rebić (88′ R. Leão); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Laxalt, Musacchio, Brescianini, Saelemaekers, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco (85′ Millico), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincón, Ansaldi; Edera (64′ Zaza), Berenguer (85′ Aina); Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meïté. Allenatore: Longo.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: Bennacer (M), Edera (T), Castillejo (M), Rincón (T), Ansaldi (T), Gabbia (M), Pioli (M), Longo (T).

Espulsi: nessuno.

Note: al 44′ Kjaer costretto al cambio per un infortunio muscolare.

