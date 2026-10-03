La mattina di oggi, sabato 3 ottobre 2026, si sviluppa in casa Milan con un fitto intreccio di notizie tra campo, mercato e grandi palcoscenici mediatici. I riflettori delle 'Top News' di PianetaMilan.it sono puntati sulla sosta per le Nazionali, che continua a restituire indicazioni cruciali per la rosa di Rúben Amorim, ma anche sulle parole esclusive del tecnico a Sky Sport Insider sulla gestione dei big e dei giovani talenti rossoneri. Contemporaneamente, la nona edizione del Festival dello Sport a Trento ha riacceso il dibattito sul DNA milanista con gli interventi di Zvonimir Boban e Fabio Capello, arricchiti dalle splendide dichiarazioni d'amore eterno firmate dall'ex stella Alexandre Pato. Sullo sfondo restano i progetti di calciomercato per il futuro della mediana milanista.

L'universo di Rúben Amorim: la gestione di Modrić e la fiducia a Ramos e Camarda

Nel corso della suarilasciata a Sky Sport Insider, l'allenatore portoghese ha affrontato i nodi centrali del reparto avanzato e le rotazioni necessarie in vista dei prossimi impegni stagionali. Il tecnico si è detto entusiasta di, pur ribadendo la necessità di centellinarne le forze: "Sto cercando di gestirlo nel modo migliore. Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti, ma è impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità".

Amorim ha poi allargato la sua analisi difendendo l'investimento estivo su Gonçalo Ramos e il percorso di crescita del giovanissimo Francesco Camarda, riducendo le pressioni mediatiche sui singoli: "Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio. Ramos sta dimostrando il suo valore e anche in Nazionale ha deciso la partita contro la Danimarca". Per Ramos, la perla internazionale ha sancito il raggiungimento dello storico traguardo dei 100 gol in carriera (in 310 partite totali), un'iniezione di fiducia eccezionale che il bomber dovrà ora sfruttare per sbloccarsi definitivamente anche in maglia rossonera.

Il Festival dello Sport di Trento: le stilettate di Boban e l'avvertimento di Capello

Il Papero a Trento: la dichiarazione d'amore eterno di Alexandre Pato

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Calciomercato Milan: occhi puntati sul talento svedese Yasin Ayari

Il dibattito sull'identità del club si è infiammato sul palco del Teatro Sociale di Trento, dove le leggende rossonere si sono confessate in un appuntamento griffato Sky Sport. Zvonimir Boban ha lanciatotargate Elliott e RedBird: "Ci siamo adattati al non avere ambizione. Allora questo non è il Milan. Se l'ambizione del club è solo quella di andare in Champions League, allora non abbiamo capito nulla". Sulla stessa lunghezza d'onda, Fabio Capello ha analizzato: "Tu alleni il Milan, non c'è tempo per fare le rivoluzioni. Amorim ha ereditato una squadra che aveva dei valori, avrebbe dovuto semplicemente aggiustarla invece di stravolgerla".Sempre nell'ambito della kermesse trentina, all'Auditorium Santa Chiara, il panel "Rossonero per sempre" ha visto come assoluto protagonista l'amatissimo ex attaccante Alexandre Pato. Intervistato da Eleonora Boi,che testimoniano un legame indissolubile con i colori del Diavolo: "Sono innamorato del Milan come tutti i tifosi. Quando il Milan gioca mi metto davanti alla TV e se vince sono felice. Per il Milan tornerei a giocare anche domani". Il "Papero" ha poi svelato un retroscena legato all'attuale proprietà: "Gerry Cardinale mi ha detto che il Milan vincerà tutto", alimentando i sogni di gloria dell'ambiente.Le indiscrezioni della mattina trovano spazio anche sul fronte delle trattative future. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe monitorando con grandissima attenzione da oltre due anni il profilo di. Il centrocampista classe 2003, attualmente in forza ale pilastro della Nazionale svedese,, che avrebbe voluto portarlo a Milano già nella passata sessione di mercato prima che la dirigenza decidesse di virare su profili differenti. Il calciatore piace moltissimo per la sua spiccata duttilità tattica, potendo agire sia da mediano che da trequartista. L'operazione per l'estate resta complessa: gli inglesi godono di un'opzione di rinnovo fino al 2028 e valutano il proprio gioiello non meno di