I radar del calciomercato internazionale si accendono improvvisamente sull'asse che collega la Catalogna a Milano. Secondo quanto rivelato dal noto portale specializzato spagnolo Fichajes, il Milan è piombato con decisione sulle tracce di Alejandro Balde, talentuoso terzino sinistro di proprietà del Barcellona. Il laterale classe 2003, scivolato ai margini delle gerarchie del tecnico Hansi Flick in questo avvio di stagione, avrebbe espresso il chiaro desiderio di cambiare aria nella prossima sessione di riparazione a gennaio per trovare maggiore continuità sul terreno di gioco. Una situazione di palese rottura che ha immediatamente innescato un vero e proprio duello di mercato in Serie A tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e la Juventus.

L'esigenza di potenziare la corsia mancina risponde a una precisa richiesta tecnico-tattica dell'allenatore rossonero, Rúben Amorim. L'allenatore portoghese, impegnato nel consolidamento dei propri dettami tattici e nella ricerca di profili adatti a interpretare le due fasi di gioco, vede nello spagnolo la pedina ideale per compiere il salto di qualità. La manovra di avvicinamento avviata dal club guidato da Gerry Cardinale e dal fondo RedBird Capital Partners non si preannuncia tuttavia semplice, data l'agguerrita concorrenza interna e i complessi equilibri economici dei club coinvolti.

La spinta di Jorge Mendes e il destino di Pervis Estupiñán

A favorire in modo concreto il possibile sbarco a San Siro di Alejandro Balde potrebbe essere un fattore diplomatico di primaria importanza: l'asse preferenziale e i solidi rapporti lavorativi che il Milan intrattiene con l'agenzia, guidata dal potente procuratore. Il super agente portoghese, che cura gli interessi del difensore blaugrana, si è già attivato nelle scorse ore per sondare la fattibilità dell'operazione e valutare i margini di manovra con i vertici dirigenziali del club milanista. Questa trattativa si inserisce all'interno di un effetto domino che potrebbe ridisegnare i contorni della rosa rossonera già nei primi giorni del mercato invernale.

L'eventuale innesto del gioiello del Barcellona andrebbe infatti a occupare lo slot attualmente presidiato da un altro calciatore sotto la procura dello stesso Mendes, ovvero l'ecuadoriano Pervis Estupiñán. L'ex esterno del Brighton, arrivato a Milano con grandi aspettative, non è finora riuscito a convincere appieno lo staff tecnico a causa di un rendimento altalenante e di alcune difficoltà di ambientamento nei meccanismi difensivi. Proprio per questa ragione, la Gestifute starebbe valutando per il laterale sudamericano una cessione a titolo definitivo o un prestito nella stessa finestra di gennaio, liberando così spazio salariale e di rosa per l'assalto finale a Balde.

Il duello con la Juventus e l'alternativa Rayan Aït-Nouri

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Il percorso che conduce al classe 2003 si preannuncia però come una vera e propria battaglia di logoramento con la Juventus. Anche il club bianconero ha inserito il nome del blaugrana in cima alla lista dei desideri per puntellare la corsia esterna. Il Barcellona, dal canto suo, non ha intenzione di svendere un patrimonio del proprio settore giovanile sotto contratto fino al 30 giugno 2028: la valutazione iniziale si attesta attorno aidi euro, sebbene le necessità di cassa dei catalani potrebbero ammorbidire le pretese economiche sulla base di unQualora l'asta internazionale per Balde dovesse toccare cifre fuori portata per i parametri societari,. Le due storiche rivali del calcio italiano stanno infatti monitorando con estrema attenzione il profilo di. Il laterale mancino algerino è ufficialmente in uscita dale cerca una nuova sistemazione che gli garantisca centralità nel progetto tecnico. La sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che la sessione di gennaio regalerà un colpo da novanta sulle fasce, con il Milan pronto a sfruttare i propri canali diplomatici per battere la concorrenza e regalare ad Amorim il rinforzo tanto atteso.