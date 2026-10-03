La sosta estesa per gli impegni delle Nazionali riaccende prepotentemente i riflettori sulle grandi manovre di calciomercato in casa Milan. Se per la sessione invernale di riparazione la dirigenza si concentrerà puntualmente sulle corsie esterne e sul reparto difensivo, i piani strategici per l'estate 2027 prevedono una profonda mutazione del centrocampo. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, sul taccuino degli osservatori di via Aldo Rossi è tornato in prima fila il nome di Yasin Ayari. Il talento classe 2003, punto di forza del Brighton di Fabian Hürzeler e pilastro della Nazionale della Svezia, rappresenta un vecchio pallino dell'area tecnica rossonera, che ne segue i progressi e le statistiche da oltre due anni.

Il retroscena del 2025: il blitz di Moncada e il veto di Furlani

I numeri con i Seagulls, il Mondiale e i motivi per cui piace ad Amorim

Quello del centrocampista svedese di origini tunisine non è affatto un profilo inedito a. Il quotidiano torinese ha svelato un clamoroso retroscena risalente alla primavera del 2025: l'allora responsabile dell'area scout del Milan,, aveva individuato in Ayari il tassello ideale su cui fondare la mediana del futuro e avrebbe voluto portarlo subito a Milano. In quella circostanza, tuttavia, a prevalere furono le linee guida tracciate dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, che preferirono dirottare gli investimenti e le attenzioni del club su profili differenti come Samuel Ricci, Luka Modrić, Ardon Jashari e Adrien Rabiot.Nel frattempo, la crescita calcistica di Ayari non si è mai interrotta. Dopo un'eccellente stagione 2025-2026 chiusa con 32 presenze, 4 gol e 3 assist complessivi tra Premier League e coppe nazionali con i Seagulls, il ventitreenne ha incantato la platea internazionale durante i Mondiali con la maglia della Svezia, firmando persino una splendida doppietta proprio contro la "sua" Tunisia. In estate il ragazzo è stato seguito da vicino anche dalla Roma di Gian Piero Gasperini, ma il Milan non ha mai smesso di monitorarlo.

A stuzzicare la fantasia dell'allenatore rossonero Rúben Amorim è soprattutto la straordinaria duttilità tattica del calciatore:

Nel Brighton : agisce stabilmente come mediano basso nel 4-2-3-1;

: agisce stabilmente come mediano basso nel 4-2-3-1; In Nazionale : viene impiegato come centrale puro nel classico 4-4-2;

: viene impiegato come centrale puro nel classico 4-4-2; Variante offensiva: può avanzare il proprio raggio d'azione di trenta metri ricoprendo il ruolo di trequartista d'inserimento.

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Il nodo contrattuale con il Brighton e la valutazione da 40 milioni

Portare il talento svedese a Milano nella sessione estiva del 2027 non sarà affatto una passeggiata sul piano economico. Il legame contrattuale tra il giocatore e il Brighton è formalmente valido fino al 30 giugno 2027, ma la società inglese detiene un'opzione unilaterale di prolungamento per un'ulteriore stagione calcistica che farebbe slittare la naturale scadenza al 2028. Una clausola strategica che permette al club di Premier League di fare muro di fronte agli assalti delle big europee e di fissare una base d'asta iniziale non inferiore aiper privarsi del proprio gioiello.