Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Ritorno col botto di Ibrahimovic a Milanello, in vista della sfida contro il Benfica. Ma non è tutto, spuntano due grandi nomi per il mercato di gennaio: stiamo parlando di Yoro e Balde, seguiti da Jorge Mendes. In arrivo, inoltre, novità sul nuovo San Siro.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

1. Ecco chi arbitrerà Milan-Benfica

2. Novità su San Siro

3. Il piano di Mendes

4. Il ritorno di Ibrahimovic

Ilsi prepara a fare il suo esordio il Europa League contro il Benfica, mercoledì alle ore 21:00 presso lo Stadio di San Siro. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivate delle novità riguardanti gli arbitri della sfida. A dirigere il match sarà l'australiano, affiancato dae dal quarto ufficiale. In sala VAR presente, con il polaccoall'AVAR.Il progetto del nuovo San Siro entra nel vivo: secondo il Corriere della Sera, il rendering del nuovo impianto verrà svelato entro la fine di ottobre. Il progetto, firmato da Foster+Partners e Manica, manterrà alcuni elementi storici dello stadio di San Siro, ma sarà completamente rinnovato comprendendo anche uffici, strutture e spazi commerciali. Il valore complessivo? Vicino ai 2,149 miliardi di euro, con i lavori che dovrebbero ufficialmente partire nella seconda metà del 2027.Il Milan è già proiettato verso il mercato di gennaio, con Jorge Mendes sempre più centrale nelle strategie rossonere. Gli obiettivi principali sarebberodel Manchester United, individuato come pedina ideale per la difesa, edel Barcellona, considerato possibile upgrade sulla fascia sinistra dopo il rendimento sottotono di Estupinan. Entrambi sono assistiti dal portoghese, che potrebbe favorire il loro eventuale approdo a Milano.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi ha fatto ritorno a Milanello dopo svariati mesi di assenza. Lo svedese, ad oggi consigliere di RedBird, ha salutato tutti i dipendenti e i giocatori, avendo anche un confronto diretto con Rúben Amorim. Il suo ritorno potrebbe rappresentare un vero e proprio segnale di vicinanza in vista di Milan-Benfica.