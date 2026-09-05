Dalla presenza di Gerry Cardinale a Torino in occasione di Juventus-Milan fino alle dichiarazioni di Pavlovic e Jashari, passando anche per il calciomercato di gennaio...
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Il big match contro la Juventus si avvicina e, alla vigilia del match, Pavlovic e Jashari hanno voluto rilasciare alcune dichiarazioni, ma non è tutto. Presente all'Allianz Stadium anche Gerry Cardinale, patron rossonero, sempre più inserito e presente all'interno del Mondo Milan. Arrivano, però,a che delle notizie legate al mercato di gennaio: idea Scalvini? Non è l'unico!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Cardinale presente a TorinoCherry cardinale aumentato in modo significativo la sua presenza attorno al mondo Milan diventando sempre più centrale nelle decisioni del club e soprattutto sul mercato dopo essere stato presente alle altre due partite precedenti il proprietario rossonero dovrebbe seguire la squadra a Torino contro la Juventus secondo il corriere dello sport cardinale sarebbe inoltre la ricerca di una casa Milano per vivere proprio più vicino al club rossonero il numero uno del diavolo scelto di essere maggiormente coinvolto nel progetto lavorando a stretto contatto con molta sintonia con Rúben Amorim.
2. Pavlovic a cuore apertoStrahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport alla quale ha ribadito ancora una volta il suo forte legame con il club rossonero. Il difensore serbo ha voluto spiegare di aver rifiutato molte opportunità di mercato dopo aver capito di essere importante per Amorim, aprendo anche al rinnovo di contratto. Successivamente, Pavlovic ha elogiato il lavoro del lusitano, per poi spostarsi a ommenatre il finale di stagione scorso sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un'estratto delle sue parole:
"...Abbiamo bisogno di tempo per imparare, ma penso che dopo due mesi si stiano già notando dei miglioramenti..."
3. Parla anche JashariA parlare è stato anche Ardon Jashari, intervenuto a Sportmediaset alla vigilia di Juventus-Milan. Il centrocampista svizzero ha sottolineato la nuova energia portata dal tecnico portoghese e la chiarezza delle sue idee tattiche, spiegando di voler trovare continuità per esprimere le sue grandi qualità. Jashari considera Los contro di Torino un test davvero importante per capire a che punto sia arrivato il Milan. Ha inoltre ribadito di voler restare in rossonero, definendo un sogno indossare la maglia del Milan e spiegano di non accontentarsi di far parte del club: vuole vincere e dimostrare chi è. Ecco un'estratto delle sue parole:
"Un sogno essere al Milan? Sì, assolutamente. L'ho detto anche quando sono arrivato: indossare la maglia del Milan è un sogno per tantissime persone e giovani, e io lo sto vivendo. Ma sono un ragazzo con tante ambizioni, non mi accontento solo di far parte del club: voglio dimostrare quanto valgo per la squadra e per i tifosi”.
4. La rivelazione di CeccariniIl Milan ha chiuso il mercato estivo senza riuscire ad aggiungere un nuovo centrale alla difesa, ma l'operazione potrebbe essere rimandata solamente a gennaio. Secondo Nicoló Ceccarini, i rossoneri avevano provato a portare a Milano Tiago Gabriel del Lecce, considerato un prospetto interessante, e potrebbero tornare alla carica nella sessione invernale. Restano però monitorati anche Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e Giorgio Scalvini dell'Atalanta, profili ritenuti ideali per il sistema di gioco di Amorim. Il Milan infatti cerca un difensore veloce, capace di giocare alto e impostare dal basso. In quest'ottica si spiega anche il reintegro di Tomori, mentre l'investimento da 30 milioni per Gila rappresenta il principale rinforzo delle parto.
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