Nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, vi avevamo dato conto di data ed orario delle conferenze stampa con il Milan di Warren Bondo e Riccardo Sottil. I due nuovi acquisti rossoneri, infatti, avrebbero dovuto essere presentati proprio alle ore 16:00 di oggi, giovedì 6 febbraio, mentre successivamente l'esterno italiano si sarebbe spostato con Santiago Gimenez presso lo store di via Dante. Lì ci sarebbe dovuto essere il consueto saluto ai tifosi, diventato ormai un must da diverso tempo a questa parte. Anche gli innesti estivi, infatti, hanno avuto modo di farci un salto per un primo approccio con i supporter.