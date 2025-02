Ci si aspettava un Milan protagonista nella sessione invernale di calciomercato e così, alla fine, è stato. I rossoneri dovevano cercare di rinforzare il proprio organico per ovviare ad una situazione di classifica che li vede attardati in campionato e, dopo essere stati quasi inoperosi per tutto il mese di gennaio, hanno accelerato in questi ultimi due giorni di febbraio. Regalando, così, all'allenatore Sérgio Conceição i rinforzi richiesti. Il tutto senza intaccare più di tanto i conti. Va detto, piccolo capolavoro dei dirigenti ai piani alti di Via Aldo Rossi: ora la parola passerà al campo.