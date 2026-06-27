Il Milan ha messo a segno il colpo più grande della Serie a in entrata: Gonçalo Ramos è virtualmente un nuovo giocatore rossonero. L'aspetto che salta subito all'occhio è la rapidità con la quale la dirigenza ha chiuso la trattativa: era da anni, infatti, che il club non definiva l'acquisto di un calciatore in cosi poco tempo.

Milan, Ravezzani e i dubbi sulla trattativa Gonçalo Ramos

Come sempre però, l'ultima parola spetterà al campo, unico giudice supremo capace di stabilire se l'esborso di Cardinale fu azzeccato o meno. Nel frattempo, però, il trasferimento sta facendo discutere molto, soprattutto per le cifre.

Non tutti guardano con ottimismo l'operazione. Tra le voci spicca quella di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha espresso fortissime perplessità non tanto sul valore del giocatore, quanto sulle tempistiche strategiche della società. Attraverso un commento pubblicato sul proprio profilo, il giornalista ha dichiarato:

"Quel che non capisco nella vicenda Milan-Ramos, è perché a gennaio, con la squadra nei primissimi posti, non sia stato speso nulla per l’indispensabile centravanti mentre a giugno Cardinale parte col botto. Qualcosa non torna. L’importante ora sarà non cedere i migliori

Il riferimento di Ravezzani chiaramente è alla sessi e invernale, quando il Milan di Massimiliano Allegri si trovava in piena lotta scudetto, a soli 3 punti dall'Inter capolista. Secondo ild direttore, un innesto di quel peso avrebbe potuto dare la spinta definitiva per il titolo.