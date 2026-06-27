Il Milan ha finalmente il suo nuovo numero 9. L'arrivo di Gonçalo Ramos in rossonero ha un obiettivo chiarissimo sul contratto: ridare ferocia all'attacco e garantire quel bottino di gol che a Milano è mancato molto. Il portoghese non è un centravanti che ama allontanarsi dalla porta, Ramos è un animale d'aire di rigore, un calciatore vecchio stampo che si esprime meglio negli ultimi sedici metri.

Milan, i numeri di Ramos

A certificarlo sono alcuni dati che, analizzati, mettono in luce l'efficienza realizzativa del classe 2001. Se si prendono in considerazione i cinque grandi campionati europei nelle ultime tre stagioni, Ramos è il terzo miglio under25 per gol segnati ogni 90 minuti. Un dato che lo inserisce nell'élite dei giovani bomber. Il pedigree è di quelli importanti, anche se nelle ultime stagioni a Parigi ne hanno nascosto il reale potenziale a causa di scelte tattiche,

La sua definitiva consacrazione è dettata 2022-23 con la maglia del Benfica: annata incredibile da ben 37 gol totali, di cui 19 in campionato e 4 in Champions League. Numeri che avevano spinto il PSG a portarlo a Parigi. In Francia però, il calciatore ha trovato meno spazio. Luis Enrique ha scelto un attacco più mobile e senza punti di riferimento, adattando Dembelè come falso nueve. Nelle ultime due stagioni, il portoghese ha comunque risposto presente: