Pulisic, record storico al Milan: solo uno come lui negli ultimi 20 anni

Christian Pulisic sta scrivendo pagine importanti nella storia recente del Milan. Come riportato da Opta, il centrocampista statunitense è entrato in un’élite esclusiva: è infatti diventato il secondo centrocampista rossonero degli ultimi vent’anni a partecipare attivamente ad almeno 20 gol in un singolo campionato di Serie A. Con 12 reti e 8 assist nella stagione 2023/24, il numero 11 del Milan si è unito a una leggenda come Kakà, che ha raggiunto traguardi simili nelle stagioni 2005/06 (20), 2007/08 (26) e 2008/09 (25).