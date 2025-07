Milan, Pellegatti: “Attenzione a Thiaw”. Poi la rivelazione su Vos

Poi il pensiero sul centrocampista: "Voglio segnalare... lo guarderemo, secondo me lo fa giocare... anche le chance del prossimo anno di Silvano Vos, che sembra si stia allenando molto bene con Allegri. Può essere un centrocampista in più o un giocatore da prestare per averlo più forte il prossimo anno". Vedremo se Silvano Vos avrà davvero spazio nel Milan di Allegri e se verrà ceduto in prestito come altri giocatori in questa sessione di calciomercato.