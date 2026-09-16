Gerry Cardinale mette mano ai quadri societari del Milan: dal Financial Times arriva James Fontanella-Khan come chief corporate affairs officer.
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Un nuovo manager sta per fare il suo ingresso nei quadri dirigenziali del Milan. Si tratta di James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del 'Financial Times', pronto a lasciare il quotidiano britannico dopo oltre vent’anni di carriera per assumere l'incarico di chief corporate affairs officer del club rossonero. La notizia è stata lanciata da ‘Breaker Media’, testata statunitense con sede a New York specializzata in business e finanza.
Milan, chi è James Fontanella-KhanFontanella-Khan è una delle figure di riferimento dell'informazione finanziaria globale. Nato e cresciuto in Italia, nel corso della sua carriera ha lavorato tra Londra, Bruxelles, India e Stati Uniti. Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila ha giocato come portiere nel settore giovanile di una società di Serie A, scrive ‘Calcio e Finanza’, prima di intraprendere un percorso da giornalista e tornare nel mondo del pallone sotto un’altra veste.
Competenze e poteri nel MilanNella struttura rossonera, Fontanella-Khan si occuperà della gestione degli affari societari, dividendosi tra Milano e New York. La sua profonda conoscenza delle dinamiche di Wall Street, unitamente all'esperienza accumulata nelle grandi operazioni di fusione e acquisizione, garantisce al Milan rapporti di alto livello nei rapporti con i mercati finanziari e gli stakeholder internazionali.
I motivi della scelta di CardinaleGerry Cardinale e Fontanella-Khan si conoscevano già da diverso tempo: nel marzo 2026, il giornalista aveva firmato un'intervista al patron rossonero, realizzata al centro sportivo di Milanello. La figura del manager sarà centrale per supportare RedBird in progetti come il nuovo stadio di proprietà e il possibile ingresso in NBA Europe.
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