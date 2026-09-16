Un nuovo manager sta per fare il suo ingresso nei quadri dirigenziali del Milan. Si tratta di James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del 'Financial Times', pronto a lasciare il quotidiano britannico dopo oltre vent’anni di carriera per assumere l'incarico di chief corporate affairs officer del club rossonero. La notizia è stata lanciata da ‘Breaker Media’, testata statunitense con sede a New York specializzata in business e finanza.

Milan, chi è James Fontanella-Khan

Competenze e poteri nel Milan

I motivi della scelta di Cardinale

è una delleNato e cresciuto in Italia, nel corso della sua carriera ha lavorato tra Londra, Bruxelles, India e Stati Uniti. Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila ha giocato come portiere nel settore giovanile di una società di Serie A, scrive ‘Calcio e Finanza’, prima di intraprendere un percorso da giornalista e tornare nel mondo del pallone sotto un’altra veste.Nella struttura rossonera,si occuperà della gestione degli affari societari, dividendosi tra Milano e New York. La sua profonda conoscenza delleunitamente all'esperienza accumulata nelle grandi operazioni di fusione e acquisizione, garantisce alrapporti di alto livello nei rapporti con ie gli stakeholder internazionali.si conoscevano già da diverso tempo: nel marzo 2026, il giornalista aveva firmato un'intervista al patron rossonero, realizzata al centro sportivo di Milanello. La figura del manager sarà centrale per supportare RedBird in progetti come il nuovo stadio di proprietà e il possibile ingresso in NBA Europe.