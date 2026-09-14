Secondo il giornalista Longari, ci sono dei contatti preliminari tra Cardinale e l'Al-Nassr: ecco il piano per espandere il brand
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Il fondo Red Bird valuta nuove sinergie internazionali per ampliare i propri orizzonti nel mondo del calcio professionistico. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari, il fondatore e capo di Red Bird Gerry Cardinale, proprietario anche del Milan, avrebbe avviato i primi contatti preliminari per studiare il possibile ingresso dell'All-Nassr nel proprio mondo sportivo.
Milan, novità in arrivoL'idea sul tavolo sarebbe quella di affiancare la società Saudita a delle realtà già consolidate nella sfera del colosso americano come, ad esempio, Milan e Tolosa. Nonostante l'interesse, la strada verso un eventuale intesa appare il momento molto distante e decisamente in salita. L'operazione resta, infatti, ad uno stadio quasi embrionale e la sua conclusione viene considerata lontanissima.
Quanto emerso però conferma la costante ricerca di varie opportunità finanziarie e commerciali sulla scala globale da parte del proprietario rossonero. L'opzione con il club saudita figura tra i possibili scenari disponibili e presi in considerazione dalla proprietà per rafforzare la presenza del brand nei vari mercati emergenti.
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