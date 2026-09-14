"Moreira è generazionale", i tifosi sui social reagiscono a Lazio-Milan 2-2 | Video

Il fondo Red Bird valuta nuove sinergie internazionali per ampliare i propri orizzonti nel mondo del calcio professionistico. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari, il fondatore e capo di Red Bird Gerry Cardinale, proprietario anche del Milan, avrebbe avviato i primi contatti preliminari per studiare il possibile ingresso dell'All-Nassr nel proprio mondo sportivo.

Milan, novità in arrivo

L'idea sul tavolo sarebbe quella di affiancare la società Saudita a delle realtà già consolidate nella sfera del colosso americano come, ad esempio,Nonostante l'interesse, la strada verso un eventuale intesa appare il momento molto distante e decisamente in salita. L'operazione resta, infatti, ad uno stadio quasi embrionale e la sua conclusione viene considerata lontanissima.

Quanto emerso però conferma la costante ricerca di varie opportunità finanziarie e commerciali sulla scala globale da parte del proprietario rossonero. L'opzione con il club saudita figura tra i possibili scenari disponibili e presi in considerazione dalla proprietà per rafforzare la presenza del brand nei vari mercati emergenti.