Dopo i centottanta minuti in panchina contro Torino e Venezia, Diego Moreira torna in Francia per dare l'ultimo addio ai tifosi che lo hanno sostenuto tra il 2023 e il 2025. La trattativa lampo con il Milan non aveva permesso all'esterno belga di salutare come si deve lo Strasburgo: rimediare era doveroso.

Milan, Moreira torna a Strasburgo per salutare i tifosi | VIDEO

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Il paragone con Leao