L'esterno rossonero è tornato allo 'Stadio della Meinau' per dare l'ultimo saluto ai tifosi dello Strasburgo: ecco il vido
Stadio, San Siro: lavori per il nuovo impianto. Ecco cosa cambia
Dopo i centottanta minuti in panchina contro Torino e Venezia, Diego Moreira torna in Francia per dare l'ultimo addio ai tifosi che lo hanno sostenuto tra il 2023 e il 2025. La trattativa lampo con il Milan non aveva permesso all'esterno belga di salutare come si deve lo Strasburgo: rimediare era doveroso.
Milan, Moreira torna a Strasburgo per salutare i tifosi | VIDEOA pochi istanti da Strasburgo-Lens, match valido per la 2ª giornata di Ligue 1 2026/2027, Moreira è tornato a calcare il prato dello 'Stadio di Meinau'. Il classe 2004 si è recato verso il cerchio di centrocampo, dove ha simulato il calcio d'inizio della partita tra gli applausi dei tifosi.
Caricamento post Instagram...
Il paragone con LeaoLe tempistiche del gesto di Moreira ci portano ad una riflessione su quanto accaduto con Rafael Leao. L'attaccante portoghese era presente a San Siro per il match contro il Venezia, ma non gli è stato permesso di scendere in campo per dare un ultimo saluto al popolo rossonero. È lui stesso ad ammetterlo al termine della partita: "Mi sarebbe piaciuto salutare in un altro modo, magari scendendo per un ultima volta lì sotto...". La decisione della società, però, è stato quello di evitare una situazione del genere, portando il classe 1999 a congedare il Diavolo con le dichiarazioni post-partita e quelle prima di partire dall'aeroporto di Linate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Calciomercato, il Milan accelera per Hutchinson: la formula dell'affare e le caratteristiche del giocatore
Europa League: news e risultati
Milan, svelato il calendario dell'Europa League: esordio a San Siro contro il Benfica
News Calciomercato
Calciomercato, tentativo dell'Atalanta per Saelemaekers: la risposta del Milan
News Calciomercato
Calciomercato, Galatasaray scatenato: dopo Leão chiesto anche Fofana. Le condizioni del Milan
Live
Mercato Milan LIVE | Leão vola in Turchia, Fofana lo segue? Summit Amorim-Cardinale. E Hutchinson...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti