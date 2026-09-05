Luka Modrić, centrocampista del Milan, non ha alcuna intenzione di apprendere gli scarpini al chiodo. Il capitano e il simbolo del calcio croato farà parte dei convocati per i prossimi impegni di Nations League che vedranno la Croazia opposta a Spagna, Inghilterra e Repubblica Ceca.

Milan, Modric continuerà in Nazionale

Dopo una fitta serie di colloqui, il fuoriclasse di Zara ha sciolto gli ultimi dubbi confermando la propria disponibilità sia al presidente della Federcalcio Croata, sia il nuovo commissario tecnicoUn'attestazione di fedeltà alla maglia della Nazionale che permette adilungare una carriera leggendaria, già impreziosita da 202 presenze e traguardi storici indimenticabili.

Particolarmente significativo è stato il ricongiungimento tra il centrocampista e Bilic, che torna sulla panchina della nazionale a distanza di 14 anni dalla sua prima esperienza da commissario tecnico:

"Certamente, questa decisione di Luka mi rende estremamente felice, siamo tutti consapevoli di ciò che porta alla Croazia, sia in campo che fuori. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui, dopo 14 anni, e condividiamo entrambi una forte ambizione a mantenere la Croazia una squadra di vertice, di successo, spalla a spalla con le migliori squadre del mondo" .