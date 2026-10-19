Nel post-partita di Milan-Atalanta 3-2, Adrien Rabiot ci è andato giù pesante con alcune dichiarazioni. Il centrocampista francese è apparso particolarmente turbato dal crollo della squadra nei minuti finali, tanto da spingersi ad affermare che i rossoneri non avrebbero meritato la vittoria. Parole sui cui si è espresso anche Giancarlo Marocchi, intervenuto a 'Sky Sport' a pochi minuti dal fischio finale del match.

Cosa aveva detto Rabiot?

"Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi stranamente negli ultimi 30 minuti abbiamo perso il filo della partita. Se facciamo un secondo tempo del genere, il primo non vale più niente. Abbiamo vinto questa partita, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono arrabbiato".

Milan, Marocchi commenta le dichiarazioni di Rabiot

"Questa è una frase di una violenza pazzesca! Ma serve uno che abbia il coraggio di entrare così violentemente nello spogliatoio. Tu sei entrato dalla panchina e il tuo compagno dice questo pubblicamente: questa è una roba violenta. Per, devi avere il coraggio di dirlo: c'è una reazione, ci deve essere una reazione! Cioè, questi che sono entrati devono dimostrare a Rabiot, che ha avuto le palle di dirlo a dei ragazzotti".

Una partita a due facce