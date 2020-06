Milan, lungo confronto tra Gazidis e la squadra: tutti i dettagli

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, in collegamento per ‘Sky Sport‘ dal ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha fatto il punto della situazione sull’incontro avvenuto questa mattina a Milanello tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis, la squadra rossonera ed il tecnico Stefano Pioli.

Innanzitutto, la questione del taglio stipendi. I calciatori del Milan rinunceranno al 50% della mensilità di aprile. Quindi, è avvenuto il confronto tra Gazidis ed i giocatori: questi hanno posto varie domande al dirigente sudafricano, in primis il ritardo nella comunicazione di questa decisione, avvenuta appena 48 ore prima di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Gazidis, a tal proposito, secondo Di Stefano avrebbe tenuto bene botta, scusandosi con i giocatori per essere arrivato così in ritardo nella comunicazione e per la sua lunga assenza a Milanello con la squadra. Gazidis ha anche confermato che sarà più presente presso il centro sportivo rossonero, ribadendo la solidità economica del fondo Elliott Management Corporation ed i grossi investimenti previsti per il nuovo stadio.

Gazidis ha anche sottolineato come, sul fronte sportivo, i prossimi due mesi saranno cruciali per lui, dirigenti, giocatori ed allenatore. Per quanto concerne la panchina, ha ammesso che non c'è ancora una scelta definitiva su chi guiderà il Diavolo nella prossima stagione. Pioli, infatti, avrà le sue opportunità di conferma sul campo. L'A.D. ha concluso chiedendo alla squadra di dare il 200% in questi mesi.