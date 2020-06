Taglio stipendi, il Milan accetta la proposta dei calciatori: le ultime

MILAN NEWS – Questa mattina Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è recato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per incontrare la squadra rossonera.

Come rivelato da ‘Calcio e Finanza‘, durante il colloquio con i calciatori del Diavolo, Gazidis ha annunciato come il club di Via Aldo Rossi abbia accettato la proposta fatta dagli stessi giocatori in merito la riduzione degli stipendi dovuta allo stop della stagione sportiva 2019-2020 per via dell’emergenza coronavirus.

Non è chiaro, al momento, a quanto ammonterà tale riduzione. ‘Calcio e Finanza‘ ha altresì ricordato che il Milan, dopo le operazioni di mercato in entrata ed in uscita nella finestra dello scorso mese di gennaio, aveva già alleggerito il monte stipendi di quasi 30 milioni di euro rispetto la stagione precedente (91,99 milioni di euro contro i 121,54 del 2018-2019).

