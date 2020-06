Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Florentino, spunta il Real Madrid | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto ormai da tempo, il Milan ha inserito Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese di proprietà del Benfica, tra le priorità per rinforzare la mediana rossonera in vista della prossima stagione.

Florentino, che ha ottenuto anche il ‘sì’ di Ralf Rangnick, futuro tecnico del Milan, potrebbe arrivare in rossonero in prestito biennale con obbligo di riscatto (si vocifera anche di una base di intesa tra i rossoneri ed i lusitani), ma anche nell’ambito di uno scambio con il brasiliano Lucas Paquetá.

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, però, adesso sul giocatore si sarebbe fiondato il Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche che sia meno costoso del gioiellino Eduardo Camavinga, classe 2002, sul quale il Rennes, proprietario del cartellino, spara altissimo.

Il Real Madrid pensa che Florentino possa essere acquistato versando non più di 20 milioni di euro. In Italia, però, si parla di una valutazione quasi doppia del suo cartellino. Questo sarebbe il motivo per cui, finora, il Diavolo non ha avrebbe ancora affondato bene il colpo sul numero 61 delle ‘Aquile‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>