Un'altra giornata densa di aggiornamenti e di conferme in Casa Milan. A venti giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero sembra a un passo dall'accordo con il nuovo allenatore e il futuro Head Of Football: Ruben Amorim e Markus Krösche. Nel frattempo, il tecnico portoghese ha già individuato uno dei giocatori su cui puntare in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. Zlatan Ibrahimovic, intanto, si è espresso su Carlo Ancelotti direttamente dagli Stati Uniti, dove il Senior Advisor di RedBird sta commentando i Mondiali per 'Fox Sports'. Novità importanti anche sul futuro di Christian Pulisic, in bilico tra la permanenza a Milano e un trasferimento a Roma. Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci: abbiamo selezionato i temi più caldi del giorno, offrendovi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Vediamo quali sono le Top News sul Milan della giornata di oggi, domenica 14 giugno 2026.

Le parole di Ibrahimovic su Ancelotti

"Conosco personalmente Carlo Ancelotti, è un essere umano fantastico. Io l’ho avuto come manager, come gestore, non come allenatore: la differenza tra un gestore ed un allenatore è che un allenatore dice ai calciatori dove andare, come farlo, dove giocare, mentre un manager come lui gestisce i calciatori".

Al termine di Brasile-Marocco 1-1,si è espresso suin diretta su. Il Senior Advisor di RedBird ha elogiato l'ex allenatore dele attuale CT della Seleção per le sue doti da gestore:

Un interessante passaggio dello svedese che spiega come giudica un allenatore: un manager totale deve essere in grado anche di gestire i campioni che ha a disposizione e non solo studiare la tattica migliore per vincere. Non è un caso che Ancelotti sia riuscito a vincere al Real Madrid, club ricco di campioni, ma circondato da una pressione diversa rispetto a tutte le altre squadre di calcio.

Il futuro di Pulisic

Nonostante i recenti sondaggi da parte della Roma e del New York City, il futuro didovrebbe restare legato al. Come sottolineato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'attaccante statunitense godrebbe della stima di, che non sarebbero disposti a privarsi di lui. A prescindere da chi saranno il nuovo allenatore e il futuro direttore sportivo.

Una presa di posizione netta, poco preventivabile se consideriamo gli zero gol di Pulisic nel 2026, ma che rassicura i tifosi del Milan. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni su una possibile cessione, infatti, il popolo rossonero temeva di perdere anche "Capitan America" oltre a Rafael Leao, ormai ai saluti.

L'accordo con Amorim

Il pressing su Krösche

Come raccolto dalla nostra redazione e confermato da Fabrizio Romano,ha accettato tutte le condizioni della proposta rossonera. Il contratto biennale fino al 2028 (con opzione di rinnovo fino al 2029) apiù bonus è stato sufficiente a convincere il tecnico portoghese, che non vede l'ora di iniziare la nuova esperienza al. Nonostante la fumata bianca sia ormai a un passo, manca ancora il via libero definitivo di. Il proprietario del club, infatti, vuole prendersi ancora un po' di tempo per riflettere prima di ufficializzare la scelta. La nostra sensazione è che si sia già atteso abbastanza e che ora sia il momento di chiudere definitivamente la trattativa, altrimenti, il rischio, è quello di assistere a unSe Amorim ha già dato la propria completa disponibilità, l'accordo connon è ancora stato trovato. L'attuale direttore sportivo dell'è il candidato numero uno per assumere il ruolo di, ma prima bisogna trovare l'intesa sui termini personali. Una volta raggiunto l'accordo con il dirigente, sarà necessariocon cui Krösche ha un contratto valido fino al 2029.

Noi di Pianeta Milan abbiamo selezionato i migliori colpi di Krösche, analizzando il suo modus operandi e provando a capire se possa essere applicato anche in Italia.

L'idea Ugarte