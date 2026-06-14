La fumata bianca per Ruben Amorim, la ricerca di un accordo con Krösche e la pista di mercato che porta a Manuel Ugarte: le migliori notizie di oggi sul Milan
Manchester United, crisi senza fine: la sfida che attende Amorim | VIDEO
Un'altra giornata densa di aggiornamenti e di conferme in Casa Milan. A venti giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero sembra a un passo dall'accordo con il nuovo allenatore e il futuro Head Of Football: Ruben Amorim e Markus Krösche. Nel frattempo, il tecnico portoghese ha già individuato uno dei giocatori su cui puntare in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. Zlatan Ibrahimovic, intanto, si è espresso su Carlo Ancelotti direttamente dagli Stati Uniti, dove il Senior Advisor di RedBird sta commentando i Mondiali per 'Fox Sports'. Novità importanti anche sul futuro di Christian Pulisic, in bilico tra la permanenza a Milano e un trasferimento a Roma. Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci: abbiamo selezionato i temi più caldi del giorno, offrendovi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Vediamo quali sono le Top News sul Milan della giornata di oggi, domenica 14 giugno 2026.
Le parole di Ibrahimovic su AncelottiAl termine di Brasile-Marocco 1-1, Zlatan Ibrahimovic si è espresso su Carlo Ancelotti in diretta su 'Fox Sports'. Il Senior Advisor di RedBird ha elogiato l'ex allenatore del Milan e attuale CT della Seleção per le sue doti da gestore:
"Conosco personalmente Carlo Ancelotti, è un essere umano fantastico. Io l’ho avuto come manager, come gestore, non come allenatore: la differenza tra un gestore ed un allenatore è che un allenatore dice ai calciatori dove andare, come farlo, dove giocare, mentre un manager come lui gestisce i calciatori".
Un interessante passaggio dello svedese che spiega come giudica un allenatore: un manager totale deve essere in grado anche di gestire i campioni che ha a disposizione e non solo studiare la tattica migliore per vincere. Non è un caso che Ancelotti sia riuscito a vincere al Real Madrid, club ricco di campioni, ma circondato da una pressione diversa rispetto a tutte le altre squadre di calcio.
Il futuro di PulisicNonostante i recenti sondaggi da parte della Roma e del New York City, il futuro di Pulisic dovrebbe restare legato al Milan. Come sottolineato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'attaccante statunitense godrebbe della stima di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che non sarebbero disposti a privarsi di lui. A prescindere da chi saranno il nuovo allenatore e il futuro direttore sportivo.
Una presa di posizione netta, poco preventivabile se consideriamo gli zero gol di Pulisic nel 2026, ma che rassicura i tifosi del Milan. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni su una possibile cessione, infatti, il popolo rossonero temeva di perdere anche "Capitan America" oltre a Rafael Leao, ormai ai saluti.
L'accordo con AmorimCome raccolto dalla nostra redazione e confermato da Fabrizio Romano, Ruben Amorim ha accettato tutte le condizioni della proposta rossonera. Il contratto biennale fino al 2028 (con opzione di rinnovo fino al 2029) a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus è stato sufficiente a convincere il tecnico portoghese, che non vede l'ora di iniziare la nuova esperienza al Milan. Nonostante la fumata bianca sia ormai a un passo, manca ancora il via libero definitivo di Gerry Cardinale. Il proprietario del club, infatti, vuole prendersi ancora un po' di tempo per riflettere prima di ufficializzare la scelta. La nostra sensazione è che si sia già atteso abbastanza e che ora sia il momento di chiudere definitivamente la trattativa, altrimenti, il rischio, è quello di assistere a un caso Rangnick 2.0.
Il pressing su KröscheSe Amorim ha già dato la propria completa disponibilità, l'accordo con Markus Krösche non è ancora stato trovato. L'attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte è il candidato numero uno per assumere il ruolo di Head Of Football, ma prima bisogna trovare l'intesa sui termini personali. Una volta raggiunto l'accordo con il dirigente, sarà necessario trattare con il club tedesco, con cui Krösche ha un contratto valido fino al 2029.
Noi di Pianeta Milan abbiamo selezionato i migliori colpi di Krösche, analizzando il suo modus operandi e provando a capire se possa essere applicato anche in Italia.
L'idea UgarteCome riportato in esclusiva dalla nostra redazione, uno dei principali obiettivi del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Manuel Ugarte, mediano uruguaiano classe 2001 in uscita dal Manchester United. Il giocatore è legato sarebbe una richiesta esplicita di Amorim, che lo ha già allenato sia allo Sporting che ai 'Red Devils'. La richiesta del Manchester United dovrebbe partire da una base di 30 milioni di euro. Una somma accessibile per il Milan, soprattutto in caso di mancato rinnovo di Luka Modric e di cessione di Adrien Rabiot. Nel 3-4-2-1 di Amorim, un mediano con le caratteristiche di Ugarte è fondamentale per non perdere l'equilibrio. L'uruguaiano, infatti, non spicca per qualità tecnica, ma garantisce corsa, muscoli e intensità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA